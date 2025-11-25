Ucrania y Rusia intercambian mortales ataques «masivos»

Kiev y Moscú informaron el martes de «masivos» ataques aéreos enemigos sobre sus respectivos territorios, que dejan al menos tres muertos en la región rusa de Rostov y dos en la capital ucraniana.

Estos nuevos bombardeos se producen después de que Rusia amenazara con intensificar sus ataques si Ucrania no acepta el plan de 28 puntos propuesto por el presidente estadounidense, Donald Trump, para poner fin al conflicto. El lunes, Moscú rechazó una contrapropuesta europea a ese proyecto, considerado muy favorable a sus intereses.

En territorio ruso, al menos tres personas murieron y ocho resultaron heridas el martes en un ataque ucraniano contra los distritos de Taganrog y Neklinovski, a orillas del mar de Azov, en la región sureña de Rostov, anunció en la plataforma Telegram el gobernador regional, Yuri Sliusar.

Las autoridades de la vecina Krasnodar, frente al mar Negro, también reportaron un ataque aéreo ucraniano a gran escala contra varias ciudades.

«Esta noche, Krasnodar ha sufrido uno de los ataques más intensos y masivos del régimen de Kiev. Seis habitantes de la región resultaron heridos y al menos 20 viviendas en cinco municipios sufrieron daños», escribió el gobernador Veniamin Kondratiev en Telegram.

El Ministerio de Defensa dijo que interceptó 249 drones ucranianos durante los ataques nocturnos, una de las cifras más altas desde el inicio del conflicto en febrero de 2022.

En Ucrania, el Ministerio de Energía informó, por su parte, de «un ataque masivo combinado del enemigo contra las infraestructuras energéticas».

Rusia ataca casi a diario a su vecino con drones o misiles. Su objetivo principal son los sistemas de energía, lo que hace temer un duro invierno para los ucranianos.

Por su parte, Kiev ataca regularmente depósitos y refinerías de petróleo y otras instalaciones en territorio ruso.

En la capital ucraniana, varias series de explosiones resonaron el martes por la mañana temprano, según periodistas de la AFP, tras una alerta aérea activada en todo el país.

Los servicios de emergencia informaron de al menos dos muertos y seis heridos.

«El enemigo está atacando masivamente la región de Kiev con misiles y drones», dijo Mikola Kalashnik, jefe de la administración militar regional.

También se informó de incendios en dos edificios residenciales como consecuencia del ataque.

