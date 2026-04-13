Ucrania y Rusia reanudan los ataques con drones tras el fin de la tregua de Pascua

afp_tickers

1 minuto

Ucrania y Rusia reanudaron el lunes sus ataques nocturnos con drones tras el vencimiento de una breve tregua decretada por la Pascua Ortodoxa, marcada por acusaciones de violaciones masivas de ambas partes, informaron los dos países.

La fuerza aérea ucraniana dijo que Rusia lanzó 98 drones contra su territorio, de los cuales 87 fueron derribados.

Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso indicó haber interceptado 33 drones ucranianos.

La tregua de 32 horas se venció a medianoche de domingo a lunes, pero los dos bandos se acusaron de haber violado la medida centenares de veces.

bur-asy/jbr/ach/mas/pb