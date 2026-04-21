UE, Ucrania y Canadá organizan una reunión el 11 de mayo para retorno de niños ucranianos

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Bruselas, 21 abr (EFE).- La Unión Europea (UE), Ucrania y Canadá organizarán conjuntamente una reunión de alto nivel de la Coalición Internacional para el Retorno de los Niños Ucranianos el próximo 11 de mayo en Bruselas, anunció este martes la Comisión Europea.

El objetivo de la cita es apoyar la labor de Ucrania en la localización, el retorno y la reintegración de los niños que fueron forzosamente trasladados a Rusia en el marco de su invasión al territorio vecino, garantizando al mismo tiempo la rendición de cuentas por parte de Moscú por sus crímenes.

Según las autoridades ucranianas, más de 20.000 niños ucranianos han sido deportados ilegalmente y trasladados por la fuerza a Rusia y a los territorios ocupados desde la invasión de Ucrania.

La Comisión Europea considera que hace falta un «apoyo internacional sostenido» en este ámbito, porque a la difícil tarea de localizar a esos menores se suman los esfuerzos de Moscú por ocultar sus identidades y paradero.

Los participantes en el evento del 11 de mayo debatirán cómo hacer regresar a los menores, además de la manera de intensificar las sanciones coordinadas contra los responsables de estos crímenes.

«El 11 de mayo, junto con Ucrania y Canadá, uniremos al mundo para exigir justicia. Trabajaremos juntos para localizar a cada uno de estos niños, devolverlos a sus hogares y garantizar que los responsables rindan cuentas», dijo la presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, en un comunicado.

«Estos niños son el futuro de Ucrania y no descansaremos hasta que todos y cada uno de ellos regresen a sus hogares», añadió.

La alta representante de la UE para Política Exterior, Kaja Kallas, dijo por su parte que «Rusia ha cometido muchos crímenes horribles en esta guerra contra Ucrania», pero consideró que el secuestro de niños ucranianos es «uno de los más graves».

La jefa de la diplomacia europea participará en el evento, organizado junto con la comisaria de Ampliación, Marta Kos, además del ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha, y su homóloga de Canadá, Anita Anand.

La Coalición Internacional para el Retorno de los Niños Ucranianos, que reúne a 47 países y organizaciones internacionales y sirve como plataforma para coordinar los esfuerzos diplomáticos, humanitarios y jurídicos, fue lanzada en Kiev en febrero de 2024 y está copresidida por Ucrania y Canadá.

La UE se convirtió en miembro de pleno derecho de esta coalición en septiembre de 2025. Su papel es «fundamental», según Bruselas, en la movilización del apoyo internacional y en el mantenimiento de la atención sobre este tema. EFE

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