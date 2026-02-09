UE adopta nuevas normas sobre fertilizantes a base de estiércol para reducir importaciones

2 minutos

Bruselas, 9 feb (EFE).- La Comisión Europea (CE) adoptó este lunes una nueva legislación sobre fertilizantes RENURE, elaborados a partir de estiércol procesado, para ayudar a los agricultores a sustituir los ferlilizantes químicos y depender así menos de esas importaciones.

Las nuevas normas implican enmendar la Directiva de Nitratos para permitir el uso de fertilizantes RENURE (nitrógeno recuperado del estiércol) por encima del límite establecido para la aplicación de estiércol y estiércol procesado, indicó el Ejecutivo comunitario en un comunicado.

Esto significa, según la CE, que con la nueva normativa los Estados miembros y los agricultores tendrán la posibilidad de sustituir los fertilizantes químicos por otros RENURE, lo que se hará «de forma segura para garantizar la protección continua de las aguas y el medio ambiente».

También reducirá los costes para los agricultores y aumentará la autonomía estratégica del sector agrícola de la UE al reducir la dependencia de los fertilizantes importados.

La propuesta RENURE había recibido ya el visto bueno de los representantes de los Estados miembros en el Comité de Nitratos el pasado septiembre y después se presentó al Parlamento Europeo y al Consejo para su examen. Ninguna de las dos instituciones presentó objeciones a la enmienda, precisó la Comisión.

La modificación de la Directiva sobre Nitratos entrará en vigor 20 días después de su publicación en el Diario Oficial.

Se aplicará únicamente en los Estados miembros que opten por autorizar el RENURE. Estos deberán transponer la modificación a su legislación nacional. EFE

mb/jaf/cg