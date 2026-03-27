UE pide el informe de ONU sobre crímenes de lesa humanidad en Siria ayude a rendir cuentas

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Bruselas, 27 mar (EFE).- La Unión Europea (UE) calificó este viernes de «contribución importante» el informe de la ONU que ve crímenes de lesa humanidad en los choques producidos el pasado año entre drusos y beduinos en Siria, y confió en que sus recomendaciones se apliquen pronto y los responsables rindan cuentas.

Según concluye un informe de Naciones Unidas presentado hoy, esos enfrentamientos violentos entre drusos y beduinos en julio del pasado año, con más de 1.700 muertos y en los que también estuvieron involucradas fuerzas de Siria e Israel, pudieron constituir crímenes de guerra y de lesa humanidad.

Para la UE, el informe «es una contribución importante para promover la justicia y la búsqueda de la rendición de cuentas en Siria», dijo un portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior.

En ese contexto, la UE instó a «todas las partes, incluidas las autoridades de transición sirias, a que apliquen de forma rápida y transparente las recomendaciones del informe».

«Todos los responsables deben rendir cuentas y se debe hacer justicia a las víctimas. Las garantías de no repetición de las violaciones y las medidas para promover el diálogo y la confianza son fundamentales para la reconciliación nacional y el éxito de la transición», añadió el portavoz.

Por otra parte, la UE acogió el acceso que las autoridades de transición sirias han concedido a la comisión de investigación de la ONU para llevar a cabo investigaciones y reconoció la labor del Comité Nacional de Investigación de Siria.

También valoró la documentación y las investigaciones independientes, así como la decisión adoptada hoy mismo por el Consejo de Derechos Humanos de renovar su mandato.

«La UE mantiene su compromiso de apoyar una transición pacífica e inclusiva en Siria, defendiendo los derechos humanos de todos los sirios sin discriminación de ningún tipo. La UE sigue instando a todos los agentes externos, sin excepción, a que respeten plenamente la unidad, la independencia, la soberanía y la integridad territorial de Siria», añadió el portavoz.

El informe de la Comisión de Investigación de la ONU para Siria, basado en 409 testimonios de supervivientes y testigos, documenta ejecuciones generalizadas, tortura y quema de viviendas que pueden constituir crímenes de guerra «y, si se confirman ciertos elementos mediante investigaciones adicionales, de lesa humanidad».

Según la investigación, los incidentes violentos de julio se desarrollaron en tres oleadas, dos dirigidas contra civiles drusos y otra contra beduinos. EFE

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