UE retoma su apoyo presupuestario a Etiopía con 140 millones de euros tras pararlo en 2021

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Nairobi, 21 abr (EFE).- La Unión Europea (UE) ha reanudado el apoyo presupuestario a Etiopía, suspendido desde 2021, con una asignación de más de 140 millones de euros en ámbitos como energía, salud o conectividad, además de presentar un nuevo paquete de ayudas para el país africano, informó este martes la UE.

El comisario europeo de Asociaciones Internacionales, Jozef Síkela, anunció la reanudación del apoyo en la apertura este lunes en Adís Abeba, la capital etíope, del Foro Empresarial UE-Etiopía, según confirmó la Unión en un comunicado.

El respaldo presupuestario europeo se suspendió a comienzos de 2021 por las restricciones a la ayuda humanitaria impuestas por Adís Abeba durante la guerra que enfrentó a la región norteña de Tigré con el Gobierno central etíope de 2020 a 2022.

«La reanudación del apoyo presupuestario es una muestra de nuestra confianza en la agenda de reformas de Etiopía y de nuestro compromiso a largo plazo con esta alianza», declaró Síkela en el comunicado.

«Estos fondos ayudarán a Etiopía a construir una economía más resiliente, inclusiva y competitiva», añadió el comisario.

Aparte de la reanudación de ese apoyo, la UE presentó un nuevo paquete de ayudas, que incluyen 150 millones de euros para economía digital; y préstamos del Banco Europeo de Inversiones (BEI) que ascienden a 130 millones de euros, con un foco en el sector agrícola.

El Foro Empresarial UE-Etiopía, que se celebra hasta este miércoles, reúne a más de 500 participantes, incluyendo empresas europeas y etíopes, inversores y representantes gubernamentales.

En el marco del foro, el comisario europeo se reunió este martes con el primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed.

«Conversé sobre nuestra larga trayectoria de cooperación con la Unión Europea», dijo Abiy en la red social X, sin aportar más detalles.

La región de Tigré sufrió una devastadora guerra que empezó el 4 de noviembre de 2020, cuando Abiy ordenó una ofensiva contra el rebeldes de la región en respuesta a un ataque a una base militar federal y tras una escalada de tensiones políticas.

El conflicto, que causó -según la Unión Africana- al menos 600.000 muertos, se zanjó en 2022 con un acuerdo de paz firmado en Pretoria, cuyo cumplimiento ha encontrado muchas dificultades. EFE

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