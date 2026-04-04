UE rinde homenaje y reafirma su compromiso con los acuerdos contra las minas antipersona

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Bruselas, 4 abr (EFE).- La Unión Europea (UE) rindió homenaje este sábado a desminadores y personal humanitario con motivo del Día Internacional de Información sobre el Peligro de las Minas y de Asistencia para las Actividades Relativas a las Minas, y reafirmó su compromiso con los acuerdos internacionales al respecto.

«La Unión Europea rinde homenaje a la valentía y la dedicación de los desminadores y el personal humanitario en su labor diaria de protección de los demás, trabajando en primera línea frente a este desafío», dijo en un comunicado un portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE).

Asimismo, el portavoz aseguró que la UE «mantiene su firme compromiso con la Convención sobre la Prohibición de las Minas Antipersonal y su aplicación universal» y pidió que se mantenga el compromiso internacional «para la recuperación y la resiliencia tras la guerra en todos los países afectados».

El bloque comunitario hizo hincapié en la guerra en Ucrania, donde «la devastación es más evidente».

«Alrededor de una cuarta parte del territorio ucraniano está contaminado con minas terrestres, encontradas en parques, bajo carreteras y dispersas por tierras de cultivo», señaló el comunicado, que también apuntó que desde la invasión rusa en 2022 la UE ha movilizado más de 360 ​​millones de euros para las labores de desminado.

En concreto, la UE aporta más de 100 millones de euros al año para la acción contra las minas, según el portavoz europeo, resultando también en atención médica, rehabilitación, reintegración social y económica, así como educación para familias y comunidades afectadas.

Finalmente, celebró que Croacia fuera declarada libre de minas el pasado mes de marzo, así como las medidas adoptadas por Tonga, las Islas Marshall y el Líbano para fortalecer la Convención contra las minas antipersona. EFE

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