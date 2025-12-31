UE toma nota de proclamación de resultados electorales en Honduras y pide respeto al voto

2 minutos

Tegucigalpa, 31 dic (EFE).- La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea en Honduras (MOE UE) anunció este miércoles que «toma nota» de la proclamación de los resultados finales del Consejo Nacional Electoral (CNE) dentro del plazo constitucional e instó a todos los actores a que «respeten el voto» de los hondureños.

«La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE UE) toma nota de la proclamación de los resultados electorales realizada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) dentro del plazo constitucional del 30 de diciembre para las elecciones presidenciales, al Congreso Nacional y a las corporaciones municipales», indicó la Misión en un comunicado.

El CNE, que el pasado 24 de diciembre declaró presidente electo a Nasry ‘Tito’ Asfura, candidato del conservador Partido Nacional y apoyado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, divulgó el martes los resultados definitivos correspondientes a las alcaldías y a los diputados, que permanecían pendientes.

La MOE UE, que desde el 11 de octubre sigue en el país el proceso electoral con 138 observadores, reiteró su llamado a que todos los actores «respeten el voto» expresado por el pueblo hondureño en las urnas y exhortó a «canalizar cualquier controversia» relacionada con los resultados electorales a través del Tribunal de Justicia Electoral (TJE).

La misión europea manifestó además «su respaldo» a la labor del TJE y, conforme a lo sugerido por ese órgano, a la participación de la sociedad civil, con el fin de garantizar «un recuento oportuno y una adecuada resolución de los recursos presentados».

También recordó a las autoridades estatales «su responsabilidad» de asegurar que los miembros del CNE y del TJE puedan ejercer sus funciones «sin restricciones indebidas y en un entorno libre de intimidación».

La MOE UE anunció que publicará, en fecha no precisada, un informe final sobre las elecciones en Honduras, que incluirá recomendaciones para futuros procesos electorales, y adelantó que, a comienzos de marzo de 2026, organizará un seminario de alto nivel para promover el debate sobre eventuales reformas electorales.

Los hondureños votaron para elegir al nuevo presidente -que está previsto que tome posesión el próximo 27 de enero-, a los tres designados presidenciales (vicepresidentes), 298 alcaldías, 128 diputados al Parlamento local y 20 al Centroamericano. EFE

