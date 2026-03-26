Uganda levantará una estatua del hermano de Netanyahu y ofrece ayuda a Israel contra Irán

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Nairobi, 26 mar (EFE).- El jefe de las Fuerzas Armadas de Uganda, general Muhoozi Kainerugaba, afirmó este jueves que su país levantará una estatua de Yoni Netanyahu, hermano del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y ofreció ayuda a Israel en la guerra que libra, junto a Estados Unidos, desde el pasado 28 de febrero contra Irán.

«Este es un adelanto de la estatua ‘Yoni’ que pronto se inaugurará en el Aeropuerto Internacional de Entebbe (de la capital, Kampala). Dios bendiga a Uganda e Israel», afirmó el general en la red social X, en la que publicó una réplica a pequeña escala de la estatua.

Yoni Netanyahu murió el 4 de julio de 1976 al liderar la llamada «Operation Entebbe», en la que fuerzas especiales israelíes rescataron a más de un centenar de rehenes retenidos por secuestradores palestinos y alemanes que secuestraron en el citado aeropuerto un avión de Air France con 248 pasajeros.

Kainerugaba, hijo del presidente de Uganda, Yoweri Museveni, también ofreció apoyo a Israel. «Si Israel necesita ayuda, solo tiene que pedirla. Sus hermanos ugandeses están dispuestos a ayudar», aseguró.

«Queremos que la guerra en Oriente Medio termine ya. El mundo está cansado de ella. Pero cualquier mención a la destrucción o derrota de Israel nos llevará a la guerra, del lado de Israel», declaró el general.

Desde 2021, el hijo del presidente ugandés ha destacado por sus polémicas publicaciones en X, donde acumula 1,2 millones de seguidores.

En 2022, Museveni pidió disculpas a la vecina Kenia por unos polémicos tuits de su hijo en los que criticaba al expresidente keniano Uhuru Kenyatta por no optar a un tercer mandato -prohibido por la Constitución- y presumía de poder tomar militarmente Nairobi.

A menudo, Kainerugaba se ha descrito como un ugandés joven y preparado para liderar su país en un futuro, gobernado desde 1980 por su padre, de 81 años.

Esos comentarios han llevado a muchos analistas a sospechar de un posible plan para que el general suceda a Museveni en el poder. EFE

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