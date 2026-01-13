Uganda suspende las licencias de al menos dos ONG días antes de las elecciones generales

Nairobi, 13 ene (EFE).- Las autoridades de Uganda suspendieron las licencias de al menos dos organizaciones de la sociedad civil e iniciaron una investigación contra ellas por presuntamente llevar a cabo actividades «perjudiciales para la seguridad y las leyes» del país, a sólo unos días de las elecciones generales previstas para este jueves y en un clima de represión de la disidencia.

Entre las oenegés afectadas por la suspensión se encuentran Chapter Four Uganda y la Coalición Nacional de Defensores de Derechos Humanos de Uganda (NCHRD-U, en inglés), según las cartas fechadas el pasado día 9 y enviadas por la Oficina Nacional de ONG, difundidas en redes sociales a última hora del lunes.

Medios locales reportaron este martes que fueron cinco al menos las organizaciones suspendidas, pero EFE no pudo verificar esa información.

«Debido a la delicadeza del asunto y a la naturaleza de las acusaciones relacionadas con la seguridad nacional, la organización debe cesar sus actividades hasta que concluyan dichas investigaciones», señaló en sus cartas la Oficina.

La decisión de las autoridades ugandesas fue criticada por Winnie Byanyima, directora ejecutiva de ONU SIDA y esposa del histórico líder opositor ugandés Kizza Besigye, acusado de traición y en prisión preventiva desde finales de noviembre de 2024.

«No me sorprende: los secuestros, las torturas y las detenciones ilegales diarias se han convertido en algo habitual bajo el NRM (el gobernante Movimiento de Resistencia Nacional), pero condeno enérgicamente la suspensión de Chapter Four Uganda (…) Cerrarla unos días antes de la votación basándose en vagas acusaciones de ‘inteligencia’ es absurdo», afirmó Byanyima en la red social X.

«Esto va de silenciar a los ciudadanos y paralizar la supervisión de las elecciones y destruye la poca credibilidad que les quedaba a estas elecciones», añadió.

Chapter Four Uganda ya sufrió una suspensión por parte de las autoridades en agosto de 2021, junto con otras 53 ONG, que fueron acusadas de operar en el país sin permisos o con autorizaciones caducadas, entre otras presuntas irregularidades.

La restricción se impuso meses después de las elecciones de enero de 2021, caracterizadas por un período electoral con la desaparición de centenares de simpatizantes de la oposición, protestas dispersadas con munición real y al menos 54 manifestantes muertos.

El presidente Yoweri Museveni, que gobierna desde 1986, es el cuarto líder que lleva más años en el poder en África y su Gobierno ha modificado la Constitución dos veces para eliminar los límites de edad y de mandato, lo que le ha permitido presentarse nuevamente a las elecciones en esta ocasión.

El principal rival de Museveni, de 81 años, es el político y exmúsico Bobi Wine, cuyo nombre real es Robert Kyagulanyi, de 43 años.

En los comicios de 2021, que Bobi Wine calificó como «los más fraudulentos de la historia de Uganda», el presidente obtuvo el 58,6 % de los votos, mientras que el cantante quedó en segundo lugar con el 35 %. EFE

