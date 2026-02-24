Ulloa defiende en Bruselas el modelo económico de Bukele, «logrado sin llegar a la sangre»

Bruselas, 24 feb (EFE).- El vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, defendió este martes en Bruselas el «milagro de la seguridad» y el modelo económico del país bajo la presidencia de Nayib Bukele, de quien dijo que ha logrado «ganar la guerra contra el crimen organizado sin llegar a la sangre».

Desde un evento organizado por el grupo de los Conservadores y Reformistas (ECR) en el Parlamento Europeo sobre cómo El Salvador ha pasado «de la lucha contra la delincuencia al crecimiento económico», Ulloa defendió que el régimen de excepción aprobado hace casi cuatro años, el 27 de marzo de 2022, para hacer frente a las pandillas en el país, es consistente con la legislación internacional.

«El objetivo es la paz: hemos llevado la paz a las comunidades. Debe ser algo proporcionado y es lo que hacemos todo el tiempo. Hemos logrado ganar esta guerra sin llegar a la sangre. No había otra forma de luchar contra las organizaciones criminales», aseguró Ulloa.

El número dos de Bukele aseguró que la estrategia de su gobierno es «un milagro» y un «fenómeno transnacional» porque «en América hay pandillas en otros países pero no en El Salvador».

«Nuestro país está libre de violencia. De hecho, si miran las estadísticas globales, El Salvador es el país más seguro del hemisferio occidental», dijo Ulloa, que aseguró que la tasa de homicidios de su país es ahora inferior a la de Canadá.

El vicepresidente salvadoreño aseguró que, tras conseguir sus objetivos de seguridad, la siguiente fase de reforma del Gobierno se centra en el crecimiento económico, un área en el que defendió los últimos datos de turismo del país (con cuatro millones de visitantes en 2025), sus inversiones en energía renovable o la adopción del Bitcoin como moneda de curso legal.

También presentó a El Salvador como «el mejor país para el surf del mundo», el que hasta noviembre de 2025 tenía «el mejor hospital para el coronavirus de toda Latinoamérica» o el que está construyendo la autopista más grande de Centroamérica.

Ulloa subrayó además que Bukele tiene una buena relación con el magnate Elon Musk, con quien ha firmado acuerdos para la conectividad de todas las escuelas de El Salvador y para que todos los alumnos tengan acceso a un tutor basado en la inteligencia artificial. «En diez o quince años hablaremos de Silicon Valley, seremos un país tecnológico», aseguró. EFE

