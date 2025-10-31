Ultiman nueva estatua de cinco metros de altura del papa León XIV en Chiclayo (Perú)

3 minutos

Lima, 31 oct (EFE).- Una estatua de cinco metros de altura y media tonelada de peso del papa León XIV recibe los últimos preparativos para ser inaugurada en los próximos días en la ciudad peruana de Chiclayo, a la que el sumo pontífice está fuertemente vinculado tras haber ejercido como obispo en esa diócesis.

“Este monumento simboliza el agradecimiento del pueblo de Lambayeque al santo padre, por su mensaje de amor, esperanza y unidad”, declaró a la agencia estatal Andina, el gerente regional de Comercio Exterior y Turismo, Félix Mío Sánchez, sobre este monumento que se alzará en uno de los accesos de la urbe, ubicada en la costa norte de Perú.

“Queremos que esta escultura sea un ícono de fe y hospitalidad”, expresó Mío Sánchez. “Con su sonrisa, el papa León XIV dará la bienvenida a los turistas que llegan para disfrutar de nuestra gastronomía, playas, museos y naturaleza”, aseguró.

De expresión sonriente, serena y con la palma derecha extendida al frente, esta figura se presenta como la primera representación de gran formato del pontífice, altamente vinculado a Perú, y especialmente a la ciudad chiclayana, donde ejerció como administrador apostólico al frente de su diócesis y luego como obispo nombrado por el difunto papa Francisco.

La obra, hecha en su totalidad en fibra de vidrio y resina, es creación del artista plástico piurano Juan Carlos Ñañake, encargado del diseño y moldeado de la pieza, quien, acompañado de un equipo de seis artistas locales, lideró y supervisó la creación de la estatua hasta su instalación, este jueves.

“Ha sido un reto enorme”, admitió el artista. «Es la primera vez que realizamos una escultura de cinco metros sobre un pedestal de dos metros adicionales. Nos sentimos orgullosos de aportar al arte sacro y al turismo de la región”, afirmó.

Esta figura hará parte de una terna de esculturas que conformarán el llamado ‘Paseo Papal’, un “corredor temático” elaborado por el mismo artista, que, según afirmó, “permitirá que las familias y los turistas puedan tomarse fotografías y participar en actividades culturales”.

La ciudad de Chiclayo, bautizada ahora como «ciudad cuna espiritual del papa León XIV», conforma uno de los puntos claves de la llamada ruta turística “Caminos del papa León XIV”, establecida este año tras el ascenso de Robert Prevost, originario de Estados Unidos, a máximo jerarca de la Iglesia católica.

Esta ruta está integrada por otros puntos del territorio donde León XIV ejerció su misión pastoral por más de veinte años, como las norteñas Piura y La Libertad, así como el Callao, donde estuvo también a cargo de la diócesis antes de aceptar el encargo de Francisco para asumir el Dicasterio para los Obispos. EFE

lag/fgg/jrg