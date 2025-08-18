Ultraderecha pide debate de urgencia en el Parlamento de Portugal por gestión de incendios

2 minutos

Lisboa, 18 ago (EFE).- El ultraderechista Chega pidió este lunes un debate de urgencia en el Parlamento de Portugal sobre la gestión del Gobierno en la lucha contra los incendios, con la presencia del primer ministro, Luís Montenegro (centroderecha), y la ministra de Administración Interna (del Interior), Maria Lúcia Amaral.

El líder de Chega, André Ventura, aseguró a periodistas este lunes que ambos deben comparecer para «explicar por qué han gestionado tan mal esta crisis, por qué el mecanismo europeo de protección civil solo se activó ahora y no antes».

Chega es la segunda fuerza política en la unicameral Asamblea de la República (Parlamento).

El presidente del Parlamento luso, José Pedro Aguiar-Branco, ya rechazó una propuesta similar presentada por el único diputado del regionalista JPP.

«¿Está el primer ministro mareado? ¿Es tonto? ¿Ha perdido la cabeza?», cuestionó Ventura tras la decisión del Ejecutivo de activar el mecanismo europeo de protección civil la semana pasada, una decisión que el líder de extrema derecha consideró que llegó «tarde» ya que los incendios llevan quemando desde julio.

Y agregó que el discurso del Gobierno da a entender que Portugal tiene «suficientes medios aéreos para combatir los incendios», pero «no es el caso»: «Tenemos muchos pueblos, muchas aldeas (…) donde no hay medios aéreos, donde la gente mira y ve que no hay medios aéreos».

También el secretario general del Partido Socialista (PS), José Luís Carneiro, pidió explicaciones al Gobierno y urgió al primer ministro a convocar la Comisión Nacional de Protección Civil para que haya una coordinación política en el combate de los incendios.

Los últimos datos ofrecidos por la Autoridad Nacional de Emergencias y Protección Civil (ANEPC) este lunes apuntan que más de 4.000 bomberos siguen combatiendo las llamadas en Portugal junto a 1.300 medios terrestres y 13 aéreos.

Este miércoles acaba el estado de alerta decretado el pasado 3 de agosto por el Gobierno luso debido a la ola de calor que ha afectado al país durante prácticamente todo el mes de agosto y que ha significado una crítica situación de incendios rurales, que la semana pasada se cobraron a la primera víctima mortal. EFE

