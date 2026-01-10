Ultraderechista De la Espriella pasa a liderar intención de voto presidencial en Colombia

3 minutos

Bogotá, 10 ene (EFE).- El abogado Abelardo de la Espriella, del movimiento de extrema derecha Firmes por la Patria, lidera por primera vez la intención de voto para las elecciones presidenciales colombianas del próximo 31 de mayo, según una encuesta divulgada este sábado.

El sondeo, de la firma brasileña AtlasIntel, nueva en el mercado colombiano, y publicado en la revista Semana, muestra que De la Espriella sería el más votado en la primera vuelta y podría derrotar en la segunda al senador de izquierdas Iván Cepeda, del Pacto Histórico, la coalición del presidente Gustavo Petro.

Según la encuesta, la intención de voto para la primera vuelta muestra a De la Espriella por delante con el 28 %, seguido por Cepeda (26,5 %) y por el exalcalde de Medellín y exgobernador de Antioquia Sergio Fajardo, representante del centro (9,4 %).

En cuarto lugar aparece el exministro de Defensa y exembajador en Estados Unidos Juan Carlos Pinzón, de derecha, con el 5,1 %, empatado con la senadora Paloma Valencia, candidata del partido uribista Centro Democrático. El sexto puesto lo ocupa la exalcaldesa de Bogotá Claudia López, del movimiento de centro-izquierda Imparables (2,6 %).

Los tres primeros son los mismos de otro sondeo del pasado 1 de diciembre hecho por la firma Invamer, pero en ese estudio estaba primero Cepeda (31,9 %), seguido por De la Espriella (18,2 %) y por Fajardo (8,5 %).

Definición en segunda vuelta

Todo indica que la Presidencia colombiana se definirá en segunda vuelta el 21 de junio, y en ese caso la encuesta publicada por Semana indica que De la Espriella ganaría con el 44,2 %, frente al 34,9 % de Cepeda, una ventaja de 9,3 puntos porcentuales.

«El estudio (…) confirma que la candidatura de De la Espriella dejó de ser una alternativa emergente para convertirse en una fuerza estructural, con respaldo ciudadano en las regiones, crecimiento sostenido y capacidad real de victoria», manifestó la campaña del abogado ultraderechista en un comunicado.

Si la segunda vuelta es entre Fajardo y Cepeda, el candidato de centro se impondría con el 39,6 % al de la izquierda, que obtendría el 32,1 %, agrega el sondeo.

Incluso si hay una segunda vuelta entre Cepeda y Paloma Valencia, la candidata del Centro Democrático ganaría con el 38,2 % de los votos frente al 35,8 % del senador de izquierdas.

«Todavía hace falta ver muchas encuestas pero lo cierto hoy es que se acabó el mito de que solo un candidato puede derrotar a Cepeda en segunda vuelta», manifestó en su cuenta de X la analista política Sandra Borda, profesora de la Universidad de los Andes.

Cepeda solo le ganaría en el balotaje a Pinzón (36,4 contra 31,9 %), agrega la encuesta.

AtlasIntel consultó la opinión de 4.530 personas entre los pasados 5 y el 8 de enero, por lo que «recoge el impacto de la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos», según la revista, y tiene un margen de error del uno por ciento. EFE

