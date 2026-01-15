Un año después de su regreso a la Casa Blanca, Trump rompe el orden global

Un año después de comenzar su segundo mandato, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está haciendo añicos el orden global establecido tras la Segunda Guerra Mundial, lo que podría dejar un mundo que quizá sea irreconocible.

Lejos de disminuir su ritmo, Trump, que cumple 80 años en junio, ha recibido el nuevo año con una serie de acciones agresivas que desafían sin pudor la estructura defendida por Estados Unidos durante décadas.

El mandatario ordenó el 3 de enero una incursión en Venezuela para capturar al líder Nicolás Maduro, un viejo enemigo de Washington, y su esposa, Cilia Flores, trasladados a Nueva York bajo cargos de narcotráfico. El ataque dejó más de 100 muertos.

Desde entonces, Trump ha amenazado con usar la fuerza contra amigos y enemigos.

El republicano ha intensificado sus llamados para anexionar Groenlandia, un territorio autónomo de Dinamarca, aliado de la OTAN, y ha advertido de ataques contra Irán mientras el régimen clerical reprime violentamente las protestas.

También ha barajado la posibilidad de realizar acciones militares en México y en Colombia, aunque ha cambiado su tono tras sostener conversaciones con los presidentes de esos países. Un estilo volátil que, según sus partidarios, muestra que Trump prefiere la diplomacia cuando puede lograr resultados que le favorecen.

Pero Trump también ha desechado las formas tradicionales de la diplomacia. Recientemente retiró a Estados Unidos de decenas de organismos de la ONU y de otras organizaciones internacionales, en línea con su lema «Estados Unidos primero».

La inquebrantable disposición de Trump a recurrir a la fuerza también se ha manifestado en su propio país.

Bajo el liderazgo del vicepresidente, JD Vance, su administración no tuvo ni siquiera un gesto formal de empatía ante la muerte de una mujer a manos de un agente de inmigración en Mineápolis el 7 de enero. En cambio, ordenó aumentar el despliegue de fuerzas en la ciudad.

Stephen Miller, el artífice de la campaña antiinmigrante de Trump de tintes raciales y que ha adquirido un papel creciente en la política exterior como subjefe de gabinete de la Casa Blanca, dijo que era hora de ir más allá de las «cortesías internacionales».

«Vivimos en un mundo, en el mundo real… que se rige por la fuerza, que se rige por la violencia, que se rige por el poder», dijo Miller durante una entrevista con CNN.

– Sin un propósito superior –

Washington lideró la creación de las instituciones internacionales después de la Segunda Guerra Mundial, desde las Naciones Unidas hasta la OTAN, a las que Trump denuncia ahora como injustas con Estados Unidos.

Los líderes estadounidenses han sido acusados con frecuencia de hipocresía, como en 2003, cuando George W. Bush invadió Irak ignorando a la ONU.

La diferencia, según analistas, es que Trump rara vez finge perseguir principios superiores «universales», como promover la democracia.

En Venezuela, donde Rubio y otros funcionarios habían calificado a Maduro de ilegítimo por denuncias de fraude electoral, Trump ha desestimado a la oposición y dijo que quiere trabajar con la vicepresidenta Delcy Rodríguez, hoy mandataria interina del país.

Trump declaró que la prioridad es controlar el petróleo de Venezuela y que esgrimiría la amenaza de la fuerza para mantener al país alineado con sus intereses.

El presidente francés, Emmanuel Macron, advirtió que el enfoque estadounidense podría anunciar una era de «nuevo colonialismo y nuevo imperialismo», cuatro años después de que Rusia invadiera Ucrania.

«Estados Unidos es una potencia consolidada, pero una que poco a poco se está alejando de algunos de sus aliados y liberándose de normas internacionales que hasta hace poco seguía promoviendo», dijo Macron.

– Cambios permanentes –

Melanie Sisson, investigadora del Brookings Institution, dijo que Estados Unidos había tenido éxito durante mucho tiempo «sin tener que atacar, conquistar e invadir».

«Por lo general lográbamos imponer nuestra voluntad, la mayoría de las veces, utilizando otras herramientas de influencia ejercidas a través de organizaciones y alianzas internacionales», explicó.

Incluso si Europa anhela el orden liberal, dijo Sisson, otras potencias seguramente seguirán el ejemplo de Trump al buscar sus propios intereses.

«No creo que vaya a haber una reconstrucción del orden internacional posterior a la Segunda Guerra Mundial tal como lo conocemos», agregó.

«Eso no significa que algunos de los principios fundamentales de ese orden no puedan reconstituirse, pero Trump está reconfigurando la política internacional de un modo que será duradero».

Un diplomático de un país aliado de Estados Unidos, que habló bajo condición de anonimato para poder expresarse con franqueza, dijo que, aunque los métodos de Trump pueden ser chocantes, este era el momento propicio para el cambio.

Rusia e Israel han llevado a cabo campañas militares sin ser impedidos a pesar de la generalizada condena internacional, dijo.

«Era evidente que el orden mundial no estaba funcionando, aunque fingíamos que sí».

