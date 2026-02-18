Un accidente con explosivos en Perú deja un militar desaparecido y siete heridos

Lima, 18 feb (EFE).- Un militar permanece desaparecido y siete resultaron heridos fruto de una gran explosión ocurrida mientras trasladaban granadas en una base militar en el sur de Perú, conocida como El Polvorín, según informó en un comunicado el Ejército peruano sobre este suceso que está siendo investigado por la Fiscalía.

El Ejército indicó que el 17 de febrero, a las 12:55 hora local (17:55 GMT), se produjo un accidente mientras se trasladaban granadas durante la ejecución de un plan para la destrucción de municiones en el Centro de Municiones de Pisco, en la región sureña de Ica.

Producto de ello, resultaron heridos «un suboficial y seis miembros del personal de tropa, además de un efectivo en condición de desaparecido».

El Comando del Ejército expuso que, de manera inmediata, se activaron los protocolos de emergencia establecidos, recibiendo los primeros auxilios y trasladando a los heridos a un hospital de Lima, mientras que paralelamente se ejecutan acciones de búsqueda y rescate del militar desaparecido, «empleando todos los medios disponibles».

«El Comando Institucional ha dispuesto que el Sistema de Inspectoría inicia las investigaciones correspondientes para determinar las circunstancias del accidente brindando todas las facilidades a las autoridades competentes conforme a ley», agregó la institución al lamentar lo sucedido y expresar su solidaridad con los afectados y sus familias.

Por otro lado, el Ministerio Público anunció este miércoles que la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Pisco inició una investigación preliminar contra los responsables del delito de lesiones culposas «en agravio de ocho militares que resultaron heridos tras una explosión ocurrida en el cuartel denominado El Polvorín».

Apuntó que personal fiscal efectúa diligencias urgentes mediante solicitudes de información a las entidades correspondientes, en coordinación con la Policía Nacional de Perú, y dirige la inspección en el lugar de los hechos para verificar la existencia de cámaras de seguridad.

Por otra parte, dispuso la realización de peritajes en la escena junto a personal de Criminalística y efectivos de la Unidad de Desactivación de Explosivos (Udex), con el objetivo de determinar las causas del suceso y ubicar a una persona agraviada que continúa desaparecida.

Añadió que, según las primeras indagaciones, la explosión ocurrió el 17 de febrero en el centro poblado Cabeza de Toro, donde se encuentra el Centro de Municiones del Ejército ‘El Polvorín’ y, fruto del accidente, hubo varias personas heridas con quemaduras de segundo grado que vienen siendo atendidas en hospitales.EFE

pbc/fgg/gad