Un acusado del hundimiento de un submarino argentino declara que estaba «en condiciones de navegar»

El submarino argentino que implosionó sumergido en 2017 con 44 tripulantes a bordo estaba en condiciones de navegar, dijo este miércoles uno de los cuatro exoficiales acusados en el juicio que se sigue en el sur de Argentina.

«El submarino cumplió las normas y los requisitos establecidos. Es falso que no estaba en condiciones de navegar», afirmó Claudio Villamide, excomandante de la fuerza de submarinos a cargo del ARA San Juan cuando ocurrió la tragedia, al declarar ante un tribunal en Río Gallegos, 2.500 km al sur de Buenos Aires.

El submarino perdió contacto luego de reportar un desperfecto eléctrico y un principio de incendio cuando navegaba de regreso a su base en Mar del Plata, al sur de Buenos Aires desde Usuhaia, en el extremo sur de Argentina. Sus restos fueron hallados un año después a 900 metros de profundidad y 500 kilómetros de la costa argentina luego de una búsqueda internacional.

Villamide es uno de los cuatro exoficiales juzgados en el proceso que comenzó el martes sin la presencia de ninguno de los familiares de las víctimas, 43 hombres y una mujer.

En la apertura del proceso, la fiscalía expuso que el hundimiento «no se debió a un hecho fortuito sino que fue un desenlace previsible por el estado de la unidad que hizo posible el naufragio».

Pero para Villamide no fue así. «El buque estaba en condiciones de navegar en seguridad, contaba con sus cajas de herramientas y manuales necesarios, elementos de seguridad y de escape» insistió este exoficial destituido por un tribunal de guerra en 2021 debido al caso.

Su abogado defensor, Juan Pablo Vigliero, dijo a la AFP que confía «absolutamente en una absolución» de su defendido al destacar que el juicio adolece de pruebas «esenciales» para llegar a una condena.

«Acá murieron 44 personas, se hundió una nave militar del Estado argentino y no hay pericia mecánica, es insólito. El problema es que ahora no se puede hacer porque el submarino quedó a 900 metros de profundidad, sería tan grave como querer reflotar el Titanic», afirmó.

El defensor señaló que esa circunstancia favorece su estrategia de defensa, y por extensión la de los demás acusados.

«La realidad con toda justicia es que al día de hoy no se sabe qué pasó, por qué se hundió y se fue a pique más allá de una situación de colapso», dijo.

Las dudas razonables puede dejar a los familiares con las manos vacías de justicia.

Villamide al igual que los otros acusados afrontan cargos por incumplimiento y omisión de deberes y estrago culposo, con penas de entre 1 a 5 años.

