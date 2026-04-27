Un alto funcionario alemán responsabiliza a Rusia por el cibertaque a Signal

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Un alto funcionario alemán sostuvo este sábado que el gobierno atribuye a Rusia los ataques de «phishing» dirigidos contra legisladores y altos cargos de la administración mediante la aplicación de mensajería Signal.

«El gobierno federal parte de la base de que la campaña de ‘phishing’ dirigida contra el servicio de mensajería Signal fue presumiblemente lanzada desde Rusia», comentó con AFP una fuente gubernamental.

La misma fuente indicó que la campaña de ‘phishing’ había sido contenida.

El viernes, fiscales alemanes abrieron una investigación por sospechas de espionaje a raíz de unos ciberataques supuestamente dirigidos contra diputados de varios partidos.

También fueron blanco de los ataques personal diplomático y periodistas.

Alemania, el mayor proveedor de ayuda militar a Ucrania, ha enfrentado un aumento de los ciberataques, así como actos de espionaje y sabotaje, desde que Rusia invadió Ucrania en 2022.

Rusia, por su parte, niega estar detrás de este tipo de acciones.

Los ataques funcionan mediante el envío de mensajes que aparentan provenir del servicio de asistencia de Signal. Se insta a las víctimas a entregar información sensible de sus cuentas, que los atacantes pueden utilizar para acceder a los grupos de chat y mensajes de la víctima.

Cuando la estafa tiene éxito, los piratas informáticos obtienen acceso a las fotos y archivos compartidos en Signal y también pueden hacerse pasar por la persona cuya cuenta fue comprometida.

En los últimos años, muchos usuarios decidieron pasarse de Whatsapp a Signal, una organización sin ánimo de lucro, con el fin de proteger mejor su privacidad después de que Whatsapp anunciara que compartiría ciertos metadatos con su empresa matriz, Meta.

Meta también es propietaria de Facebook e Instagram.

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