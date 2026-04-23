Un antiguo aliado de Trump demanda a la iniciativa cripto de la familia presidencial

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El empresario Justin Sun presentó una demanda el miércoles en la que acusó a la plataforma de criptomonedas vinculada a Donald Trump y su familia de fraude y alegó que se le impidió retirar sus activos.

Sun, un criptomillonario de origen chino y antiguo aliado de Trump, asegura en la demanda que había comprado 45 millones de dólares en WLFI, una moneda electrónica lanzada por World Liberty Financial, fundada por Donald Jr. y Eric Trump, en octubre de 2024.

Para agradecerle la inversión, los ejecutivos de la empresa lo nombraron consejero y le dieron tokens, dice la demanda.

Inicialmente no transferible, la WLFI pasó a ser negociable el 1 de septiembre pasado y ahora cotiza públicamente. Desde entonces, su valor se ha desplomado de 46 centavos por unidad hasta 8 centavos.

Sun asegura que sus activos en la criptomoneda fueron congelados de manera unilateral por World Liberty Financial y que no ha podido revenderlos.

Además, aseguró que ejecutivos de la plataforma lo amenazaron con destruir sus participaciones si intentaba emprender acciones legales.

Sun demanda que se descongelen sus activos así como una compensación por daños y perjuicios.

Eric Trump, hijo del presidente y cofundador de World Liberty Financial, dijo el miércoles en X: «Lo único más ridículo que la demanda es gastar 6 millones de dólares en un banana pegada a la pared».

En noviembre de 2024, Sun pagó 6,2 millones de dólares en una pieza de arte en la que aparece un plátano pegado a la pared con cinta adhesiva.

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