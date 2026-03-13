Un ataque armado deja seis fallecidos y tres heridos en una zona costera de Ecuador

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Quito, 13 mar (EFE).- Seis personas fueron asesinadas y tres resultaron heridas en un ataque armado ocurrido el jueves en la provincia del ecuatoriana del Guayas (suroeste), una de las cuatro en las que desde el próximo domingo regirá el toque de queda para combatir la inseguridad.

Según la Policía, dos desconocidos ingresaron en una propiedad privada de la zona de Playas, y comenzaron a disparar contra los asistentes en una reunión social.

Entre las víctimas mortales hay dos menores, de 16 y 17 años, de acuerdo a la Policía, que apuntó que una de las tres personas heridas es una menor de 17 años.

La Fiscalía General del Estado informó este viernes de que inició de oficio una investigación previa por el asesinato de las seis personas, suscitado al interior de una hostería en Playas.

Playas está en la provincia del Guayas, que junto a las de Los Ríos, Santo Domingo de los Tsáchilas y El Oro -esta última fronteriza con Perú- estarán en toque de queda desde el 15 al 30 de marzo para contrarrestar los altos índices de violencia en esas zonas.

De acuerdo al ministro del Interior, John Reimberg, el toque de queda diario será entre las 23:00 y las 05:00 del día siguiente. «Estamos en una guerra. Estamos dando pasos decididos en el combate contra el narcotráfico y los grupos delictivos, así que es fundamental y necesario que permanezcan en sus casas» en los horarios definidos, dijo.

Al anunciar la medida el pasado 2 de marzo, el presidente, Daniel Noboa, anotó que «Ecuador exige seguridad, nuestro pueblo necesita vivir en paz. Por eso este mes lucharemos con nuestros aliados de la región en operaciones militares y policiales muy importantes».

Tres días después de ese anuncio, las Fuerzas Armadas de Ecuador, en colaboración con Estados Unidos, bombardearon y destruyeron, en la provincia amazónica de Sucumbíos (fronteriza con Colombia y Perú) un campamento de entrenamiento de los Comandos de la Frontera, uno de los grupos criminales disidentes de la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Además, el pasado miércoles Ecuador y Estados Unidos firmaron un acuerdo con el que formalizaron la apertura de la primera oficina del Buró Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) en el país andino, que tendrá como objetivo apoyar en el combate a los grupos de crimen organizado transnacional.

Estados Unidos se ha convertido en un socio clave para Ecuador en la «guerra» que Noboa declaró desde inicios de 2024 contra las bandas criminales, a las que catalogó de «terroristas» por ser las causantes de la peor crisis de violencia de la historia del país, lo que ha llevado a que figure a la cabeza de Latinoamérica en índice de homicidios.

Pese a esa declaratoria, 2025 cerró con un récord de homicidios en Ecuador, al contabilizar en torno a los 9.300, de acuerdo con cifras del Ministerio del Interior. EFE

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