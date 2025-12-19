Un ataque con arma blanca deja al menos tres muertos y un herido en el sur de China

Pekín, 19 dic (EFE).- Al menos tres personas murieron y una más resultó herida este viernes tras un ataque con arma blanca ocurrido en el condado de Xincheng, en la región meridional china de Guangxi, informó este viernes la Policía local en un comunicado.

Las autoridades precisaron que el suceso tuvo lugar alrededor de las 07:00 hora local (23:00 GMT del jueves) en una zona del municipio de Chengguan, dentro del citado condado, donde se produjo una agresión con cuchillo cuyas circunstancias concretas no han sido detalladas por el momento.

El presunto autor de los hechos, un hombre de 35 años identificado por su apellido, Guo, fue detenido y se encuentra bajo control policial, de acuerdo con la nota difundida por el Departamento de Seguridad Pública del condado de Xincheng.

La persona herida fue trasladada a un centro hospitalario para recibir atención médica, mientras que el resto de las víctimas falleció como consecuencia de las heridas sufridas.

La Policía señaló que el caso sigue bajo investigación y no facilitó información adicional sobre el posible móvil del ataque. Se ignora si el detenido conocía a las víctimas o si se trató de un ataque indiscriminado.

Tampoco precisó si el incidente se produjo en un espacio público o en un entorno residencial concreto.

En los últimos años se han registrado varios episodios de ataques indiscriminados en distintas zonas del país asiático, algunos de ellos con víctimas mortales.

Aunque se desconocen las circunstancias específicas del suceso de este viernes, estos episodios son comúnmente descritos por la prensa y autoridades chinas como casos de «venganza contra la sociedad», en los que individuos frustrados por problemas personales descargan su ira contra personas inocentes.

La Fiscalía Popular Suprema prometió este año «castigos severos, estrictos y rápidos» para los responsables de este tipo de crímenes, mientras que el Ministerio de Seguridad Pública pidió reforzar las tareas de prevención para «mantener la estabilidad social». EFE

