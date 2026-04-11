Un ataque con dron en Sudán mata a 32 civiles, incluidos niños

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Al menos 32 civiles muertos, incluidos niños, dejó un ataque con dron contra la localidad de Kutum, en el oeste de Sudán, controlada por paramilitares, indicaron el jueves a la AFP una fuente médica y residentes locales.

El ataque, ocurrido el miércoles en la región de Darfour, se produjo en medio de un aumento de los bombardeos con drones tanto por parte del ejército de Sudán como de los paramilitares de las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), en guerra desde abril de 2023.

Hassan Khater, residente de Kutum, señaló a la AFP en un SMS que el dron había alcanzado allí una casa donde se celebraba una boda y 32 víctimas fueron enterradas el jueves.

Hussein Eissa, que también participó en el entierro, envió a la AFP una lista de las víctimas, entre las que figuran 12 niños.

Un tercer residente, que quiso permanecer en el anonimato por motivos de seguridad, indicó que el ataque se produjo hacia las 22H00 (20H00 GMT) del miércoles.

El comité de resistencia de El-Fasher, un colectivo que documenta los abusos desde el inicio del conflicto, atribuyó el ataque al ejército sudanés.

El ejército no ha comentado el ataque por el momento.

Las FAR lo condenaron en un comunicado, con un balance de al menos 56 muertos, entre ellos 17 niños.

En los últimos meses ha habido ataques con drones casi a diario en todo Sudán, en particular en la región de Kordofán del Sur, ahora principal frente de batalla de la guerra, así como en las zonas del oeste controladas por las FAR, especialmente en Darfur.

Médicos Sin Fronteras (MSF) afirmó que atendió a unas 400 personas por heridas relacionadas con drones desde febrero, después de que ataques alcanzaran zonas civiles en el este de Chad cerca de la frontera con Sudán y varias partes de Darfur.

La ONU dijo la semana pasada que los ataques con drones en todo Sudán causaron la muerte de más de 500 civiles entre enero y mediados de marzo y advirtió sobre «el impacto devastador» de los drones.

El conflicto ha dejado decenas de miles de muertos y más de 11 millones de desplazados y ha provocado lo que la ONU califica como la peor crisis humanitaria del mundo.

La guerra ha dividido de hecho a Sudán: el ejército controla el norte, el este y el centro, mientras que las FAR dominan Darfur y, junto con fuerzas aliadas, partes del sur del país.

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