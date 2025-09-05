Un ataque con explosivos deja al menos 9 heridos y daños en viviendas en norte de Perú

Lima, 5 sep (EFE).- Un ataque con explosivos dejó al menos a 9 personas heridas y varias decenas de viviendas afectadas en la ciudad de Trujillo, en el norte de Perú, donde poco después fueron detenidos tres presuntos implicados en el atentado, informaron este viernes fuentes oficiales.

La Subgerencia de la Defensa Civil del gobierno regional de La Libertad, cuya capital es Trujillo, reportó que la detonación se produjo en la urbanización Las Quintanas y dejó a 9 personas con heridas leves, así como dos viviendas inhabitables y otras treinta afectadas.

Al respecto, el subgerente de Defensa Civil, Wilfredo Agustín, declaró a la agencia oficial Andina que los especialistas aún hacen una evaluación detallada de los daños para ofrecer una informe definitivo sobre las consecuencias del ataque.

Por su parte, el Ministerio del Interior (Mininter) informó en la red social X que durante la madrugada de este viernes se logró capturar a tres personas presuntamente implicadas en el atentado, supuestamente cometido por una banda del crimen organizado.

«En una rápida acción, fueron capturados los presuntos responsables de haber detonado una carga explosiva en el frontis de una vivienda en Trujillo, región La Libertad. Uno de los sujetos confesó el crimen ante la Policía», señaló.

El Ministerio del Interior reportó, en un primer momento, la captura de dos hombres, de 19 y 32 años, que presuntamente intentaban huir de la zona en una motocicleta, mientras que poco después se detuvo a otro hombre de 22 años, al que se acusa de haber contratado a los otros detenidos para colocar el explosivo.

«Ello sucedió tras la confesión del crimen por parte de uno de los primeros dos detenidos. Los agentes de investigación criminal e inteligencia continúan realizando sus labores en torno a este caso», indicó el Ministerio.

Agentes de la Policía Nacional también intervinieron en un inmueble de Trujillo donde supuestamente se reunía la banda criminal y donde se encontró explosivos similares a los que fueron colocados en el lugar del ataque.

Las autoridades señalaron que aún se investiga el móvil del atentado, pero adelantaron que la propietaria del inmueble directamente afectado al parecer se dedica a actividades mineras en la provincia de Pataz, declarada desde el año pasado en estado de emergencia para enfrentar a organizaciones criminales vinculadas con la minería de oro ilegal.

El control de esa provincia ha sido otorgado a las Fuerzas Armadas, que realizan operaciones junto con la Policía Nacional del Perú (PNP) con el objetivo de desarticular a las bandas criminales, combatir a la minería ilegal y proteger la actividad de las mineras que se dedican a la extracción legal de oro en la zona. EFE

