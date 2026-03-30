Un ataque iraní impacta un petrolero de Kuwait en el puerto de Dubái

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Redacción Internacional, 31 mar (EFE).- Un petrolero kuwaití recibió la madrugada del martes el impacto de un proyectil lanzado desde Irán mientras estaba en el puerto de Dubái, en Emiratos Árabes Unidos, según la Corporación Petrolera de Kuwait.

La compañía aseguró que el ataque provocó un incendio y varios daños en el petrolero que podrían resultar en un derrame de crudo, según un comunicado recogido por la Agencia de Noticias de Kuwait (KUNA).

El impacto, que no dejó heridos ni vícimas, fue atribuido a Irán, que lanza misiles y drones cada noche contra objetivos estadounidenses e israelíes en países del golfo Pérsico en represalia al ataque de Washington y Tel Aviv contra Teherán.

La Corporación informó que el petrolero estaba completamente cargado de crudo en el momento del ataque.

Poco antes, la agencia británica de Operaciones Comerciales Marítimas (UKMTO, en inglés) informó sobre un ataque contra una embarcación a 31 millas náuticas al noroeste de Dubái (unos 57 kilómetros).

Desde el 28 de febrero, cuando empezó la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, la UKMTO ha reportado 24 incidentes en barcos alrededor del estrecho de Ormuz, el estratégico canal bloqueado por Teherán por el que normalmente circula una quinta parte del comercio global de petróleo.

De estos 24 incidentes, 16 fueron proyectiles que impactaron las embarcaciones. EFE

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