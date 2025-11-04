Un ataque israelí con dron mata a un palestino en Gaza, pese al alto el fuego

Jerusalén, 4 nov (EFE).- Un ataque israelí con un dron contra el barrio de Shujaiya de la ciudad de Gaza (norte) mató a un palestino e hirió a un según este martes, pese al alto el fuego, informó la agencia de noticias Wafa.

El dron abrió fuego, según detalla Wafa, contra un grupo de palestinos al este del barrio de Shujaiya, zona que está dentro de la denominada «línea amarilla», el punto al que se han replegado las tropas israelíes como parte del acuerdo del alto el fuego impulsado por Estados Unidos.

El Ejército israelí dijo este martes, en un escueto comunicado, que identificó «a un terrorista que cruzó la línea amarilla y se acercó a los soldados», lo que «representaba una amenaza inminente para ellos».

«Poco después de su identificación, el terrorista fue abatido para neutralizar la amenaza. Los soldados del Ejército bajo el Comando Sur permanecen desplegados de acuerdo con el acuerdo de alto el fuego y continuarán operando para eliminar cualquier amenaza inmediata», recoge el comunicado castrense.

Lo cierto es que desde que entrara en vigor el alto el fuego en Gaza, el pasado 10 de octubre, se han venido repitiendo este tipo de sucesos. El Ejército israelí dispara contra gazatíes que se acercan a la «línea amarilla», muchas veces desconociendo que se encuentran en ese punto o porque sus casas se encuentran allí.

Israel insiste en que tiene derecho a abrir fuego contra los palestinos que se acerquen a la «línea amarilla», donde están apostadas las tropas para «defenderse de amenazas».

En total, desde la entrada de la tregua, 240 palestinos han muerto otros 600 han quedado heridos por ataques israelíes, y más de 500 cuerpos han sido rescatados de entre los escombros, según Sanidad. EFE

