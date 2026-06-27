Un ataque ruso con drones deja 18 heridos en la ciudad ucraniana de Sumi

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Berlín, 17 jun (EFE).- Un ataque con drones de las fuerzas de Rusia contra la norteña ciudad ucraniana de Sumi causó 18 heridos, indicaron este sábado las autoridades locales.

Según informó en su cuenta de Telegram Oleg Grigorov, responsable de la Administración Militar Regional de Sumi, un total de «18 personas recibieron atención médica» después de que este sábado drones atacaran la ciudad.

«Una mujer de 47 años fue la que sufrió las lesiones más graves», precisó Grigorov, que incluyó que «dos niños y dos adultos también se encuentran ingresados en el hospital».

«El resto de las víctimas recibieron asistencia médica en el lugar de los hechos o fueron dadas de alta tras ser examinadas», señaló el responsable de la región de Sumi.

La ciudad sufrió daños en varios edificios de apartamentos e infraestructura civil, según Grigorov, que indicó que de acuerdo con «conclusiones preliminares» de los expertos ucranianos, el ataque en Sumi se llevó a cabo con drones «a reacción de alta velocidad» que vuelan más rápido que los «drones de ataque convencionales».

Las 18 víctimas de Sumi se suman a las nueve registradas en Zaporiyia, ciudad del este de Ucrania que sufrió parte de las consecuencias de un ataque nocturno ruso en el que las fuerzas invasoras emplearon 129 drones, de los cuales 113 resultaron derribados o suprimidos, según la Fuerza Aérea de Ucrania. EFE

smm/rml