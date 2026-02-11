Un ataque ruso en Ucrania deja cuatro muertos, entre ellos tres niños

Un ataque ruso con drones en la región de Járkov mató a tres niños pequeños y a su padre, informaron las autoridades este miércoles.

Dos niños de un año y una niña de dos murieron como consecuencia del bombardeo contra una «residencia privada» en la ciudad oriental de Bogodujiv, situada cerca de la frontera con Rusia, reportó el miércoles la fiscalía regional.

Un hombre de 34 años, identificado por los fiscales como el padre de los menores, murió a causa de sus heridas.

«Como resultado del ataque, la casa quedó completamente destruida y se incendió, y la familia quedó atrapada bajo los escombros», aseguró la fiscalía en un comunicado en la plataforma de mensajería Telegram.

Una mujer, identificada por los fiscales como la madre de los niños y quien está embarazada de ocho meses, resultó herida en la explosión y sufrió «un traumatismo craneoencefálico», según la misma fuente.

Una persona de edad avanzada que reside en una vivienda vecina también requirió asistencia médica.

La fiscalía regional afirmó que inició una investigación «por la comisión de un crimen de guerra que ha provocado la muerte de civiles».

Bogodujiv se encuentra en la región de Járkov, donde las fuerzas rusas han intensificado recientemente los ataques contra las infraestructuras de transporte y energía.

Funcionarios ucranianos y rusos han mantenido conversaciones mediadas por Estados Unidos en Abu Dabi con el objetivo de poner fin a la invasión de Moscú, que dura ya cuatro años.

Las dos partes llevaron a cabo un intercambio de prisioneros la semana pasada, aunque todavía parece lejos un acuerdo para poner fin al conflicto.

Según la misión de observación de los derechos humanos de la ONU en Ucrania, cerca de 15.000 civiles ucranianos han muerto y 40.600 han sido heridos desde el inicio de la invasión rusa el 24 de febrero de 2022.

