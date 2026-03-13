Un atentado con bomba mata a seis policías en Pakistán en plena escalada fronteriza

Islamabad, 13 mar (EFE).- Al menos seis policías murieron y otro resultó herido este viernes en un atentado con bomba perpetrado contra un vehículo policial en el noroeste de Pakistán, el ataque con más víctimas registrado en el país desde que estalló la actual escalada bélica con Afganistán a finales del mes pasado.

«Un artefacto explosivo improvisado alcanzó a una furgoneta de la policía (…), incidente en el que seis policías, incluido el oficial al mando», murieron y otro agente resultó herido, confirmó a EFE Haseeb Ullah, funcionario del centro de control policial de Lakki Marwat.

El ataque se produjo en la zona de Shadi Khel Bettani, ubicada en el distrito de Lakki Marwat de la conflictiva provincia fronteriza de Khyber Pakhtunkhwa.

Aunque ningún grupo ha reivindicado la autoría del atentado de forma inmediata, la zona es un área de operaciones habitual del Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), también conocidos como los talibanes paquistaníes.

Este grupo insurgente anunció a principios de mes el inicio de una nueva ofensiva contra las fuerzas de seguridad estatales, aprovechando la inestabilidad generada por el conflicto abierto entre Islamabad y Kabul.

Pakistán ha experimentado un repunte de la violencia insurgente desde el regreso de los talibanes al poder en Afganistán en agosto de 2021.

Las autoridades acusan a Kabul de albergar y apoyar al TTP, asegurando que el grupo opera desde territorio afgano bajo el amparo de las autoridades locales, unas acusaciones que el régimen talibán niega categóricamente.

La pasada madrugada, y justificándolo como una medida para erradicar los refugios del TTP, las fuerzas paquistaníes bombardearon instalaciones militares en Kabul, Paktia y Kandahar en el marco de la denominada ‘Operación Ghazab Lil Haq’.

Según fuentes de seguridad paquistaníes, estos ataques fueron «exitosos» e impactaron contra «cuatro escondites terroristas, que incluyen instalaciones militares vinculadas a los talibanes afganos y a Fitna al-Khawarij (término del Gobierno para el TTP)».

Las mismas fuentes advirtieron que estas operaciones transfronterizas continuarán hasta que se alcancen los objetivos. EFE

