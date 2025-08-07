Un austríaco debe pagar hasta 30.000 euros por el croar de las ranas de su estanque

2 minutos

Viena, 7 ago (EFE). – Un tribunal austríaco ha dictaminado que las ranas de un estanque privado hacen demasiado ruido y su croar constituye una «contaminación acústica», razón por la que el propietario deberá pagar unos 30.000 euros (alrededor de 34.900 dólares) para indemnizar a su vecino y cubrir los costes del juicio.

Así lo informa hoy la televisión pública austríaca ORF, destacando la sorpresa desatada por esta sentencia en un litigio entre dos vecinos de la localidad de Pasching, en el norte del país.

Hasta ahora, otras demandas similares habían sido desestimadas porque se trata de una especie protegida y el croar de las ranas se ha considerado siempre un sonido natural, recordó Julia Kropfberger, presidenta de la Asociación para la Conservación de la Naturaleza de Alta Austria.

El propietario del estanque, Wolfgang Knoll, tiene ahora la obligación, por orden judicial, de tomar medidas para poner fin a la contaminación acústica de las ranas de su estanque.

«Nos han declarado culpables porque es demasiado ruidoso, especialmente por la noche, y el vecino no puede dormir con las puertas del patio abiertas», dijo Knoll a la emisora.

Según el abogado del demandante, el tribunal determinó que en este caso las ranas se habían proliferado «de forma explosiva y que recientemente unas 50 ranas habían colonizado el estanque».

El año pasado, la ORF había informado del problema que causaban las ranas en estanques y piscinas privados. Pero en todos los casos anteriores, los jueces habían concluido que el croar de las ranas no es punible.

Según Kropfberger, se trata de ranas macho que deben ser ruidosas al croar porque quieren ser escuchadas a larga distancia para atraer a hembras.

La experta espera que la reciente sentencia no sienta precedente, pues en las últimas décadas, debido al creciente desarrollo urbanístico, han desaparecidos muchos antiguos hábitats de anfibios y los estanques y piscinas de jardín se han convertido en importantes reemplazos. EFE

wr/icn