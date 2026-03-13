Un avión de EEUU se estrella en Irak, Washington exonera al crudo ruso: 14 días de guerra

5 minutos

Redacción Internacional, 13 mar (EFE).- Irak volvió este viernes al centro de la guerra después de que un avión cisterna de Estados Unidos se estrellara en el país, en lo que el Pentágono asegura que fue un accidente mientras milicias iraquíes reivindicaron el ataque, y de que un soldado francés muriera en un bombardeo contra una base en Erbil.

Mientras, las defensas aéreas de la OTAN han interceptado dos misiles en Turquía y la volatilidad regional continúa afectando al petróleo, que sigue alrededor de los 100 dólares por barril, lo que ha llevado a EE. UU. a anunciar una pausa temporal a sanciones sobre el crudo ruso.

Aquí lo último de la decimocuarta jornada de guerra.

Irak: avión estadounidense se estrella y soldado francés muere

– Un avión cisterna KC-135 del Ejército estadounidense se estrelló en el oeste de Irak mientras apoyaba la ofensiva contra Irán, según el Comando Central del Ejército de EE. UU., que agregó que se trató de un accidente no provocado ni por «fuego amigo» ni «enemigo».

– La Guardia Revolucionaria de Irán (IRGC) aseguró mientras que se trató de un ataque con un misil de la «resistencia» en Irak, y que toda la tripulación –seis personas– murió, sin que haya más información al respecto.

– La Resistencia Islámica en Irak, paraguas de facciones armadas respaldadas por Irán, reivindicó este viernes el derribo del avión cisterna con sistemas de defensa aérea.

– La organización iraquí afirmó posteriormente que una segunda aeronave estadounidense fue atacada en el oeste de Irak y que el aparato aterrizó de emergencia, con la tripulación a salvo.

– El presidente francés, Emmanuel Macron, anunció la muerte de un militar francés en un ataque a una base francesa en Erbil (norte de Irak). Poco antes, trascendió que seis soldados franceses habían resultado heridos allí.

Sirenas en Turquía

– La agencia de noticias turca Anadolu informó este viernes sobre la activación de sirenas de alerta en la base aérea de Incirlik, una instalación de la OTAN bajo soberanía de Ankara con tropas estadounidenses.

– «Dos misiles balísticos que se dirigían hacia Turquía fueron interceptados por las defensas aéreas de la OTAN», escribió la agencia.

Ormuz: el petróleo supera los 100 dólares

– El precio del barril de petróleo Brent se situaba a la 1:28 GMT del viernes en 110,1 dólares, después de que el nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Jameneí, dijera que el cierre del estrecho de Ormuz, clave para el comercio energético, debe prolongarse.

– El embajador de Irán ante la ONU, Amir Saeid Iravani, afirmó en cambio que la nación persa no cerrará el estrecho de Ormuz.

– El Departamento del Tesoro estadounidense anunció que autorizará temporalmente la compra de petróleo ruso que esté en tránsito, para contener la escalada de precios de crudo provocada por la guerra.

– Australia dijo que liberará parte de sus reservas estratégicas de combustible, mientras Corea del Sur aplicó un límite temporal al precio.

Líbano: 8 muertos

– Nuevos ataques de Israel a varias zonas del Líbano durante la noche dejaron al menos ocho muertos y varias heridos, recoge la Agencia Nacional de Noticias libanesa (ANN).

– El grupo chií libanés proiraní Hizbulá anunció nuevos ataques contra posiciones del Ejército israelí.

Israel: 58 heridos

– Irán volvió a atacar Israel de madrugada, con casi seis decenas de heridos en el norte del país, informó el servicio de emergencias israelí Magen David Adom (MDA) y recogieron medios locales.

– Este ataque es uno de los que ha tenido un impacto más amplio en las últimas jornadas, después de que Irán y el grupo chií libanés Hizbulá hayan lanzado misiles y drones contra Israel.

El Golfo intercepta misiles

– El Ministerio de Defensa de Arabia Saudí informó de la interceptación de varios misiles en su espacio aéreo. Las autoridades de Dubái también comunicaron que los escombros de una «interceptación exitosa» provocaron un incidente menor en la fachada de un edificio del centro de la ciudad. Las sirenas de emergencia se activaron en Baréin .

– La Guardia Revolucionaria iraní amenazó este viernes a las tropas estadounidenses desplegadas en Oriente Medio e instó a que abandonen «inmediatamente» la región o, de lo contrario, serán «enterradas bajo los escombros».

– En un comunicado difundido por medios iraníes, el cuerpo militar anunció nueva oleada de misiles dentro de la operación denominada ‘Promesa Sadeq 4’, dirigida a objetivos israelíes y estadounidenses.

La guerra «avanza»

– El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que la guerra de Irán «avanza rápidamente», reiterando su visión optimista sobre el desarrollo del conflicto.

– Trump declaró previamente que la subida del petróleo traerá «mucho dinero» a Estados Unidos porque es el principal productor de petróleo del mundo.

– El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, prometió en su primera rueda de prensa desde el inicio la ofensiva que su país seguirá atacando a Irán y Líbano. EFE

int-mrs-gad-mca/pav/lab