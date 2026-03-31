Un avión militar ruso se estrella en Crimea y mueren sus 29 tripulantes, según medios

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Redacción Internacional, 1 abr (EFE).- Un avión de transporte del Ejército ruso que estaba sobrevolando la península de Crimea se estrelló en un acantilado, provocando la muerte de los 23 pasajeros y seis integrantes de la tripulación, según informó la agencia rusa TASS la madrugada del miércoles.

La agencia, que cita al Ministerio de Defensa ruso y fuentes propias en el lugar de los hechos, asegura que se perdió el contacto con el avión, un An-26, a las 18:00 en hora de Moscú el martes (15:00 GMT) en un vuelo previsto sobre Crimea.

Según fuentes en la escena del accidente, todas las personas que iban a bordo, 23 pasajeros y seis miembros de la tripulación, fallecieron.

Equipos de rescate, que encontraron el lugar del impacto, fueron movilizados cuando se perdió contacto con el avión.

La península de Crimea, una región estratégica por su acceso al mar Negro, está en poder de Rusia desde 2014 tras un controvertido referéndum no reconocido por la comunidad internacional y es motivo histórico de disputa entre Rusia y Ucrania. EFE

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