Un belén de la costarricense Sáenz Soto decorará en Navidad el aula Pablo VI del Vaticano

Ciudad del Vaticano, 3 oct (EFE).- Un nacimiento realizado por la artista costarricense Paula Sáenz Soto, con un llamamiento «para se proteja la vida desde su concepción», es el elegido para decorar el aula Pablo VI del Vaticano, donde se celebran las audiencias del papa y otros actos multitudinarios del Vaticano.

«‘Nacimiento Gaudium’ es el tema elegido por Costa Rica para el belén del Aula Pablo VI. Obra de la artista costarricense Paula Sáenz Soto, este belén quiere destacar no solo el mensaje de paz de la Navidad, sino también lanzar un llamamiento al mundo para que se proteja la vida desde su concepción», informó este viernes el Gobierno de la Ciudad del Vaticano al comunicar el resto de los lugares de donde procederán las decoraciones, belenes y árboles para la Navidad de la Santa Sede.

En el aula Pablo VI se colocará la obra, de cinco metros de largo, tres de profundidad y dos metros y medio de alto, titulada Gaudium (Alegría), como confirmó también la artista en su página de Facebook.

Según la tradición, la escena incluirá a San José, los Reyes Magos, pastores y animales, con un detalle único: dos imágenes intercambiables de la Virgen María, ya que durante el Adviento se presentará una imagen de la Virgen María embarazada, símbolo de la dulce espera y la esperanza, y en Nochebuena el Niño Jesús sea colocado en el pesebre.

El tradicional abeto que se colocará en la plaza se San Pedro será de aproximadamente 27 metros de altura y proviene de la provincia de Bolzano, en Trentino-Alto Adigio. Es una donación en colaboración entre los municipios de Lagundo y Ultimo.

El belén, que también se instalará en la Plaza de San Pedro, proviene de la provincia de Salerno, en Campania, en el sur del país y toda se representará el Baptisterio Paleocristiano de Nocera Superior. EFE

