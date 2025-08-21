Un bombardeo israelí contra una motocicleta en el sur del Líbano mata a una persona

The Swiss voice in the world since 1935

Beirut, 21 ago (EFE).- Al menos una persona murió este jueves en el bombardeo de un dron israelí contra una motocicleta en la localidad de Deir Siryan, en el sur del Líbano, después de que varias áreas de esa región ya fueran golpeadas anoche por una oleada de ataques aéreos.

El Centro de Operaciones de Emergencia en el Ministerio de Salud Pública del Líbano anunció en un comunicado el fallecimiento de una persona a causa de la acción contra Deir Siryan, aunque no ofreció detalles sobre la identidad de la víctima, como viene siendo habitual.

La motocicleta fue alcanzada por un avión no tripulado israelí cuando viajaba por la localidad, según la Agencia Nacional de Noticias (ANN).

El ataque se produce después de que anoche al menos tres áreas diferentes del sur del Líbano fueron objetivo de bombardeos, que el Ejército israelí asegura estuvieron dirigidos contra infraestructura, almacenes de armas y una plataforma lanzadera pertenecientes al grupo chií Hizbulá.

Al menos siete personas resultaron heridas a causa de una de esas acciones en el pueblo de Al Haoush.

Israel ha continuado atacando el Líbano prácticamente a diario pese al alto el fuego en vigor desde el pasado octubre y sus últimas operaciones coinciden con nuevas medidas por parte del Líbano para acabar con la presencia armada de Hizbulá.

Hace dos semanas, el Consejo de Ministros libanés encargó al Ejército del país la preparación de una hoja de ruta para el desarme del grupo chií, a implementarse antes de final de año, y dos días más tarde aprobó los objetivos de una propuesta de plan estadounidense centrada en ese mismo fin. EFE

