Un brote de tos ferina obliga a suspender las clases en una comarca indígena de Panamá

3 minutos

Ciudad de Panamá, 11 nov (EFE).- Un brote activo de tos ferina en la comarca Ngäbe Buglé de Panamá ha obligado a las autoridades a suspender hasta nuevo aviso las clases en esa empobrecida comunidad indígena, donde ya ha fallecido una persona por causas posiblemente asociadas a la enfermedad.

Este martes se reanudaron las clases en todo Panamá, tras el fin de semana largo por el asueto de las fiestas patrias, con la excepción de la comarca Ngäbe Buglé, situada en el occidente del país, donde están «suspendidas hasta tanto el Ministerio de Salud declare levantado el riesgo de contagio» de la enfermedad.

La medida fue anunciada en una circular del Ministerio de Educación (Meduca), fechada el pasado 9 de noviembre, difundida este martes por medios locales, que señala que también queda suspendida hasta nuevo aviso «toda actividad que implique aglomeración de personas» en los centros escolares de la comarca.

El Ministerio de Salud (Minsa) informó el pasado sábado -a través de otro comunicado- de la existencia de un brote activo de tos ferina en la comarca Ngäbe Buglé y que hasta esa fecha se registraban una defunción, trece casos confirmados por laboratorio y un caso adicional por nexo epidemiológico.

«La persona fallecida, contacto estrecho de un caso confirmado, tenía antecedentes de cardiopatía y traqueotomía, sin evidencia de causa directa atribuible en investigación», indicó el Minsa en su comunicado.

La cartera sanitaria aseguró en el mensaje que implementaba acciones para contener el brote, aunque también alertó que ante el inicio de la zafra agrícola, existía el riesgo de dispersión hacia otras áreas del país por el desplazamiento temporal de familias trabajadoras desde las comunidades afectadas en la comarca.

Según la prensa local, un caso de tos ferina ya fue confirmado en un hombre de 44 años residente en el área metropolitana.

«Se pide a la población residente en las áreas donde se reporta el brote acudir a las instalaciones de salud para aplicarse la vacuna contra esta enfermedad», señaló el Minsa en su comunicado.

La Ngäbe Buglé es la más populosa de las seis comarcas indígenas que tiene Panamá, al registrar una población de poco más de 212.000 habitantes, según datos del censo nacional de 2023. Como en el resto de estos territorios, la pobreza es alta y supera el 88 %, según los datos oficiales.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) define a la tos ferina como una enfermedad bacteriana muy contagiosa que afecta al tracto respiratorio, causada por la bacteria Bordetella pertussis o Bordetella parapertussis, que se encuentra en la boca, la nariz y la garganta de una persona infectada.

Hasta mayo de 2025 había registro de catorce mil casos de tos ferina y 93 muertes por la enfermedad reportadas en siete países del continente americano, de acuerdo con la información más actualizada del ente sanitario regional. EFE

gf/mt/jrg