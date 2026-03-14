Un casco azul herido leve tras ser alcanzada una posición de la misión de la ONU en Líbano

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Beirut, 14 mar (EFE).- Un soldado de la misión de paz de la ONU en el Líbano (FINUL) resultó herido leve después de que su posición en el sur del país fuera alcanzada por disparos, en medio de los enfrentamientos entre el grupo chií libanés Hizbulá y las fuerzas israelíes.

«Anoche, una de nuestras posiciones cerca de Mais al Jabal fue alcanzada, probablemente por fuego de ametralladoras pesadas. El impacto causó un incendio y un pacificador resultó herido leve de camino al refugio», indicó la portavoz de la misión Kandice Ardiel en un breve comunicado.

Los cascos azules han puesto en marcha una investigación para esclarecer los detalles del incidente, que no atribuyeron a ninguna parte en específico y sin que se conozca tampoco la nacionalidad de la víctima.

«Recordamos a todos los actores sus obligaciones a la hora de garantizar la seguridad y protección de los pacificadores en todo momento», llamó Ardiel.

Este es el segundo incidente denunciado por la FINUL desde el comienzo del conflicto hace dos semanas, después de que ya el 6 de marzo resultaran heridos tres soldados ghaneses en medio de fuego intenso en su base en Al Qawzah, donde también se desató un incendio.

Este mismo sábado, el secretario general de la ONU, António Guterres, pidió durante una rueda de prensa en Beirut el fin de los ataques contra los cascos azules, al recordar que este tipo de acciones van en contra de las leyes internacionales e incluso podrían equiparse a «crímenes de guerra».

La misión internacional, conformada por unos 10.000 soldados de diferentes países, está desplegada en la franja que va desde la frontera de facto con Israel hasta el río Litani, una de las más castigadas por la actual ofensiva aérea israelí. EFE

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