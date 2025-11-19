Un civil y siete policías heridos en un ataque de disidencias de las FARC en Colombia



Cali (Colombia), 19 nov (EFE).- Al menos siete policías colombianos y un civil resultaron heridos este miércoles en un ataque perpetrado por disidencias de las FARC contra la estación de Policía de Jambaló, en el convulso departamento del Cauca (suroeste), informaron las autoridades.

Según población local, hombres armados vestidos de camuflado llegaron al casco urbano al amanecer de este miércoles, ordenaron a los habitantes evacuar las viviendas cercanas y, posteriormente, atacaron la estación de Policía, que era defendida por policías que estaban atrincherados.

Igualmente, dijeron que los disidentes, que hacen parte del Estado Mayor Central (EMC), la mayor disidencia de las FARC al mando de alias Iván Mordisco, utilizaron drones cargados con explosivos, además de ráfagas de fusil desde la montaña.

Este hecho se suma a la compleja situación de orden público que atraviesa el departamento. Durante esta misma jornada, también se registraron ataques en otros municipios del Cauca, como Silvia, Corinto, Padilla y la capital departamental, Popayán, donde se vivieron momentos de tensión y se reforzó la presencia de la fuerza pública.

Las autoridades adelantan operativos para restablecer la seguridad y evaluar los daños ocasionados, mientras los habitantes expresan su preocupación por la escalada de violencia en la región.

El Cauca, una de las zonas más golpeadas por el conflicto armado colombiano y por las disputas de las rutas del narcotráfico, el fin de semana pasado fue escenario de ataques con drones explosivos y ráfagas de fusil contra un puesto policial en el corregimiento de Mondomo, en la zona rural de Santander de Quilichao.

Ante la escalada de violencia —que en la última semana ha golpeado a 12 municipios del Cauca— el gobernador de esa región, Octavio Guzmán, urgió el sábado al presidente colombiano, Gustavo Petro, y a su ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, a responder «con toda la capacidad» del Estado y «con acciones contundentes» contra las disidencias comandadas por Néstor Vera, alias Iván Mordisco, el hombre más buscado del país. EFE

