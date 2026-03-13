Un consorcio colombo-ecuatoriano ampliará el sistema de bicicletas públicas de Quito

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Quito, 13 mar (EFE).- El consorcio integrado por las firmas Soluciones Arcossoft (Colombia) y Seblan (Ecuador) invertirá 5,5 millones de dólares para ampliar el servicio de bicicletas públicas en Quito, la capital de Ecuador, que busca reducir la congestión vehicular y ofrecer una alternativa ecológica de transporte.

«El proyecto actual tiene 5,5 millones de dólares; es un proyecto para 4 años, de 250 bicicletas», dijo a EFE el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, al recordar que el anterior proyecto municipal (de un año por 891.000 dólares) tenía 120 bicicletas y seis estaciones, frente a las 25 del actual.

Asimismo, comentó que antes la bicicleta pública «estuvo pensada solamente para atender al hipercentro, ahora tendremos desde La Ofelia (norte) hasta Quitumbe (sur)», en coincidencia con la ruta del Metro de Quito, el primero en su tipo en Ecuador, por lo que pasará de haberse planeado que cubra un radio de siete kilómetros a unos 40 kilómetros en la ciudad.

Además, el horario de disponibilidad de uso irá desde las 06.00 hasta las 20:00 horas frente al anterior, que no llegó a ejecutarse plenamente y que se planificó desde las 07:00 hasta las 18:00 hora local, de lunes a viernes.

«Ahora vamos a trabajar todos los días de la semana: de lunes a domingo, incluidos feriados», agregó sobre el sistema QuitoBici, que empezará a funcionar en julio próximo, de forma gratuita.

Los beneficiarios podrán utilizar la bicicleta durante 60 minutos y «antes de que acabe ese tiempo, la devuelves a una estación y puedes sacar otra. No hay límite para el uso de bicicletas en el día; puedes utilizar las que necesites para moverte por la ciudad», señala el Municipio.

Las bicicletas tendrán un GPS incorporado y cada parada contará con un tótem de seguridad conectado a un centro de mando que permitirá el monitoreo constante para evitar cualquier acto de vandalismo.

Metro de Quito

El proyecto de la bicicleta pública se suma a otras acciones que adelanta el Municipio para modernizar la movilidad en Quito.

Uno de los principales sistemas de transporte actualmente en Quito es el Metro, construido por la empresa española Acciona e inaugurado en diciembre de 2023, y que hasta el momento ha superado los 134,3 millones de viajes.

El pasado 13 de enero, se adjudicó a la española Técnica y Proyectos S.A. (Typsa) la consultoría para los estudios definitivos de la extensión del metro hacia el norte de la capital de Ecuador, tras cumplir dos años de operaciones de la primera fase del sistema.

Muñoz indicó entonces que Typsa tiene 60 años de experiencia como una firma consultora en temas de ingeniería y arquitectura.

La consultoría, que tendrá un período de ejecución de un año, incluye los estudios definitivos de la extensión a La Ofelia, alternativas y perfilamiento de líneas ferroviarias hasta la zona de Calderón y fortalecimiento del subsistema ferroviario Metro de Quito.

El proceso se adjudicó por 9,95 millones de dólares.

La extensión El Labrador-La Ofelia beneficiará directamente a más de 70 barrios del norte de Quito, impactando positivamente en la movilidad de cerca de 500 mil personas. En hora pico, el tiempo de viaje de este tramo se reducirá de 48 minutos a aproximadamente 8 minutos, según cálculos de la empresa Metro

El proyecto contempla una longitud aproximada de 5,3 kilómetros de túnel, con la incorporación de cuatro nuevas estaciones. EFE

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