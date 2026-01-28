Un derrumbe en una mina de oro en Sudán causa 13 muertos

El derrumbe parcial de una mina de oro en Sudán dejó 13 mineros muertos y seis heridos en el sur del país devastado por la guerra, anunció el miércoles la compañía nacional de minas.

El accidente se produjo el viernes en unos pozos abandonados en la mina de Um Fakrun, en el este del estado de Kordofán del Sur, indicó la Mineral Resources Company (SMRC) en un comunicado.

Desde que en abril de 2023 estalló el conflicto entre el ejército sudanés y los paramilitares de las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), ambos bandos se han financiado con la explotación aurífera.

«Los pozos mineros estaban abandonados y cerrados, pero algunos mineros se metieron y trabajaban allí ilegalmente», afirma el comunicado.

Sudán es uno de los principales productores de oro africanos, pero las autoridades lamentan que una gran parte del oro sea objeto de contrabando y salga del país por Chad, Sudán del Sur y Egipto, hasta llegar a Emiratos Árabes Unidos, segundo exportador de oro del mundo.

La mayoría del oro del país se extrae en minas artesanales y pequeñas, como en Um Fakrun, donde no hay medidas de seguridad adecuadas.

