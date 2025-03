Un desaparecido tras colisión de dos barcos que pone en peligro de contaminación el mar del Norte

Una persona permanecía desaparecida el lunes tras la colisión de un petrolero y un carguero en el mar del Norte, frente a las costas inglesas, provocando una fuga de queroseno, en un incidente que pone en peligro de contaminación al litoral.

Las imágenes difundidas por los canales de televisión británicos mostraron impresionantes columnas de humo y llamas, tras el choque del que se desconocen por el momento la causas.

La operación de rescate, tras la alerta dada a las 09H48 GMT, con una treintena de personas evacuadas, estaba siendo coordinada por la Guardia Costera de Reino Unido, que anunció el riesgo de contaminación tras el choque, que provocó incendios en ambos barcos.

«Se está llevando a cabo una evaluación de la probable respuesta necesaria contra la contaminación», añadió el portavoz del organismo.

El petrolero implicado es el «Stena Immaculate», que estaba anclado cerca de la localidad de Hull, en el noreste de Inglaterra, con el que colisionó el carguero «Solong», según la misma fuente.

El carguero «Solong» pertenece a la empresa alemana Reederei Köpping, tiene bandera portuguesa y había salido a primeras horas del lunes del puerto escocés de Grangemouth, en dirección de Rotterdam (Países Bajos).

Según la compañía alemana, uno de los 14 tripulantes del carguero está desaparecido, y se están llevando a cabo operaciones de búsqueda para localizarlo, mientras que el resto está «a salvo».

Los miembros de la tripulación del petrolero, propiedad del armador sueco Stena Bulk, que había zarpado del puerto griego de Agioi Teodoroi, con destino a Killinghome, en el norte de Inglaterra, están también con vida, dijo una portavoz de la empresa escandinava.

El director del puerto de Grimsby, Martyn Boyers, dijo a AFP que 32 personas heridas fueron evacuadas a la ciudad.

Pero según Alastair Smith, responsable del servicio de rescate de Lincolnshire y East Midlands, «36 pacientes fueron tratados en el lugar (…) y ninguno de ellos requirió ser trasladado a un hospital».

– Tanque con queroseno dañado –

La compañía estadounidense Crowley, que opera el petrolero, señaló que «el ‘Stena Immaculate’ fue golpeado por el ‘Solong'», agregando que un tanque de transporte de queroseno había «sufrido una ruptura» y la tripulación evacuó la embarcación tras varias explosiones.

Un portavoz militar estadounidense informó que el petrolero estaba fletado por el ejército norteamericano.

«El ‘Stena Immaculate’ estaba fletado temporalmente por el Military Sealift Command», según Jillian Morris, portavoz de este servicio, que opera buques con tripulación civil para el Departamento de Defensa de Estados Unidos.

El tanque dañado contenía queroseno Jet A-1, utilizado principalmente en la aviación, un combustible ligero, que tiende a disolverse más rápidamente en el agua, en comparación con otros hidrocarburos más pesados como el petróleo crudo.

Ivor Vince, fundador de ASK Consultants, que asesora sobre riesgos ambientales, dijo a AFP que «la buena noticia es que no es persistente, no es como un derrame de petróleo crudo».

«La mayor parte se evaporará bastante rápido y lo que no se evapore será degradado por los microorganismos con bastante rapidez», agregó, advirtiendo sin embargo que puede «matar peces y otras criaturas».

– Gas inflamable –

Por otra parte, según el sitio web Lloyd’s List Intelligence, especializado en el transporte marítimo, el carguero transportaba 15 contenedores de cianuro de sodio, un gas inflamable y altamente tóxico.

Paul Lancaster, un exmarinero de Grimsby, dijo no entender «cómo dos barcos tan grandes pudieron chocar». «Debe haber habido un problema de ingeniería importante», afirmó a la AFP.

Tom Webb, profesor de ecología marina en la Universidad de Sheffield, dijo que el área donde ocurrió la colisión es conocida por su rica vida silvestre.

«La contaminación química resultante de incidentes de este tipo puede tener un impacto directo en las aves y también puede tener efectos a largo plazo en la cadena alimentaria marina», dijo.

Un portavoz del primer ministro británico, Keir Starmer, calificó la situación de «extremadamente preocupante».

Greenpeace dijo igualmente que estaba «extremadamente preocupada» por los «múltiples peligros tóxicos» del accidente.

«Cuando surge más información sobre lo que transportaban los barcos, estamos extremadamente preocupados por los múltiples peligros tóxicos que estos productos químicos podrían representar para la vida marina», dijo Paul Johnston, científico principal de los Laboratorios de Investigación de Greenpeace en la Universidad de Exeter.

