Un desfile en el sambódromo destaca el legado de la santería cubana en Brasil

Río de Janeiro, 17 feb (EFE).- El legado de la santería cubana en las religiones de matriz africana en Brasil fue destacado este martes por la agremiación Paraíso de Tuiuti en su presentación en el último día de los desfiles de las escuelas de samba del Grupo Especial, la mayor atracción del carnaval de Río de Janeiro.

Con un espectáculo bautizado ‘Lona Ifá Lucumi’, el grupo artístico escenificó en el sambódromo la forma en que el oráculo de Ifá, un sistema de adivinación de la santería cubana, llegó a Brasil en la década de 1990 y se expandió rápidamente por todo el país entre los practicantes del candomblé.

Este oráculo es tradicional de la santería, como se conoce la religión de los entonces esclavos de la etnia africana yoruba arrancados de Nigeria tras su fusión en el Caribe con el catolicismo y el espiritismo.

En la presentación en el sambódromo destacaron las alusiones a las cadenas de adivinación y a las semillas de palma usadas por los ‘babalawos’, los guías espirituales del candomblé y de la santería, para predecir el futuro de los fieles.

El desfile también destacó las semejanzas de las religiones de matriz africana en Cuba y Brasil, especialmente los orishas (deidades) compartidos, los que recibieron nombres católicos y los cultos.

Paraíso de Tuiuti, con sus gigantescas carrozas, su orquesta de percusión y sus numerosos grupos de bailarines debidamente disfrazados, exhibió ante los 80.000 asistentes del sambódromo un desfile de profunda espiritualidad en el que conectó las raíces ancestrales africanas, caribeñas y brasileñas.

Los cerca de 300 miembros de la orquesta de percusión de la escuela de samba recorrieron los 700 metros de la pasarela disfrazados de babalawos, mientras que las ‘baianas’, las mujeres de mayor edad de la escuela, dieron vueltas por la pista con sus anchas faldas impecablemente blancas.

El blanco también fue dominante en la comisión inicial, en la que siete enormes estatuas de elefantes precedieron a un babalawo leyendo el futuro en una tabla de Ifá.

El desfile también escenificó la expansión del Ifá en diferentes civilizaciones de la antigüedad, como las de Babilonia y Egipto, y su llegada al Caribe en los barcos negreros.

Algunos disfraces y elementos alegóricos también hicieron referencia a la importancia de la religión de los yoruba en las revueltas de esclavos en Cuba, entre las cuales la liderada por Carlota Lucumí en Matanzas.

Uno de los bailarines más destacados de Paraíso de Tuiuti, que acompañó a la portabanderas de la escuela, representó al babalawo cubano Rafael Zamora Díaz, encargado de introducir el oráculo de Ifá en Brasil al establecerse en Río de Janeiro en la década de 1990.

En la noche de este martes también están previstos los desfiles de las escuelas Vila Isabel, Grande Río y Salgueiro, que ponen fin este año al considerado mayor espectáculo del mundo al aire libre.

La agremiación vencedora del carnaval de 2026 entre las doce del Grupo Especial, que desfilaron entre el domingo y el martes, será elegida el miércoles por un jurado artístico. EFE

