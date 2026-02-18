Un desfile en homenaje a una leyenda viva del samba vence el carnaval de Río de Janeiro

Río de Janeiro, 18 feb (EFE).- La agrupación Unidos de Viradouro, con un desfile en que homenajeó a su maestro de orquesta, Moacyr da Silva Pinto, conocido como ‘Maestro Ciça’ y una leyenda viva del samba, fue proclamada este miércoles campeona entre las escuelas de samba del carnaval de Río de Janeiro de este año.

La escuela con sede en São Gonzalo, municipio a las afueras de Río de Janeiro, obtuvo la máxima calificación, 270 puntos, tras la lectura de las notas de los jurados sobre los nueve criterios que son tenidos en cuenta en la evaluación.

Viradouro, que ahora acumula cuatro títulos del Carnaval de Río de Janeiro (1997, 2020, 2024 y 2026), obtuvo nota 10 en todos los criterios y tan sólo un 9,9 en una de las calificaciones, que terminó descartada por ser la menor.

La calificación máxima le permitió sacarle una décima de distancia tanto a Beija-Flor, campeona del año pasado y que terminó con 269,9 puntos, como a Vila Isabel (269,9 puntos), que quedaron en segundo y tercer lugar respectivamente.

Las dos últimas en la clasificación, Mocidade Independente (267,4 puntos) y Académicos de Niteroi (264,6 puntos), perdieron la categoría y tendrán que desfilar el próximo año con las escuelas de segunda división.

El desfile de las escuelas de samba del llamado Grupo Especial es la principal atracción del carnaval de Río de Janeiro y el considerado mayor espectáculo del mundo al aire libre.

El Maestro Ciça, que comanda la batería (orquesta) de Viradouro desde 2019 y acumula varios títulos en el carnaval, participó en el desfile tanto en su lugar de maestro de orquesta como entre los integrantes de la comisión delantera.

El desfile en su homenaje hizo que antiguos integrantes y glorias de la escuela, como la reina de batería Juliana Paes y el director artístico Paulo Barros, volvieran a Viradouro este año para participar en el desfile.

Una de las mayores sorpresas en la presentación fue una enorme carroza de 25 metros de largo en que los cerca de 330 percusionistas, músicos y cantantes recorrieron los 700 metros de la pasarela del sambódromo.

Silva Pinto inició su carrera en el carnaval en 1971, cuando desfiló como bailarín de Unidos do São Carlos, escuela que adoptaría posteriormente el nombre de Estácio de Sá y con la que Ciça debutó como maestro de batería en 1989. EFE

