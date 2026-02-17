Un desfile transformó el sambódromo en escenario de rock para homenajear a Rita Lee

3 minutos

Río de Janeiro, 16 feb (EFE).- La escuela de samba Mocidade Independente transformó este lunes el sambódromo de Río de Janeiro en un escenario de rock, pero al ritmo del samba, para homenajear a la cantante y compositora Rita Lee, en un desfile en el que mezcló guitarras eléctricas, psicodelia y la cadencia inconfundible de su orquesta de percusión.

Desde los primeros compases del samba la propuesta dejó claro que el sambódromo sería convertido, por una noche, en una especie de estadio multitudinario para un concierto de la irreverente y libertaria «reina del rock brasileño» tras solo tres años de su muerte.

Mocidade fue la primera de las escuelas en presentarse en el segundo día de los desfiles de las escuelas de samba del Grupo Especial de Río de Janeiro y sus integrantes, en su mayoría con pelucas rojas para recordar la inconfundible cabellera de la rockera, recontó la historia de la famosa intérprete de canciones como ‘baila conmigo’ y ‘lanza-perfume’

Rita Lee (1947-2013) fue una de las artistas más influyentes de la música popular brasileña. Con más de cinco décadas de carrera, vendió millones de discos y se convirtió en un símbolo de irreverencia, creatividad, lucha contra el machismo y la misoginia, y resistencia a la censura de la dictadura militar, lo que le costó la prisión.

Con un samba titulado ´Rita Lee, la patrona de la libertad´, la agremiación apostó por un desfile colorido, psicodélico y marcado por referencias al movimiento hippie, al tropicalismo, al rock y a la contracultura de los años 60 y 70.

«Un bello día resolví cambiar. Me cansé de esa gente disimulada. A sus buenas costumbres siento informarles que formé otras ovejas negras», cantaron los integrantes de Mocidade y el público en las gradas.

La comisión de frente de Mocidade abrió el desfile con una puesta en escena que simuló un concierto, con coreografías que evocaban los espectáculos psicodélicos de la artista en la época en que era integrante del grupo Os Mutantes.

Uno de los momentos más aplaudidos fue el paso de una carroza que recreó un escenario de concierto, con una figura monumental de Rita Lee tocando la guitarra, rodeada de elementos que aludían a canciones como ´Ovelha Negra´ y ´Lança-Perfume´.

La carroza final, por su parte, exaltó su defensa de la libertad individual, los derechos de las mujeres y la protección de los animales, causas que la artista abrazó públicamente.

La orquesta de Mocidade fusionó el ritmo tradicional del samba con arreglos que incorporaron guiños al rock en un desfile que hizo un repaso de varias de las canciones más famosas de Rita Lee.

En la segunda noche de desfiles del carnaval de este año también están previstas las presentaciones de las escuelas Beija-Flor, campeona del año pasado; Unidos do Viradouro y Unidos da Tijuca.

Otras cuatro agrupaciones concluirán el martes los desfiles de las escuelas de samba del Grupo Especial, que son la principal atracción del carnaval de Río de Janeiro y el considerado mayor espectáculo del mundo al aire libre. EFE

cm/jrh

(foto) (video)