Un detenido por el mayor robo de oro de la historia de Canadá en el aeropuerto de Toronto

2 minutos

Toronto, 13 ene (EFE).- Las autoridades canadienses han detenido un hombre de 43 años acusado de perpetrar el mayor robo de oro en la historia de Canadá en abril de 2023, cuando se hizo con lingotes por valor de más de 20 millones de dólares canadienses (14,4 millones de dólares estadounidenses) en un aeropuerto internacional de Toronto, según informó este martes la fuerza policial que patrulla el aeródromo.

El detenido, de nombre Arsalan Chaunhary, fue arrestado en el mismo aeropuerto Pearson de Toronto este lunes tras llegar en un vuelo procedente de Dubái, según el relato de The New York Times.

El atraco se produjo hace casi tres años, cuando las autoridades recibieron el aviso de que había desaparecido un contenedor que contenía 400 kilogramos de oro y alrededor de 2,5 millones de dólares canadienses en moneda extranjera (unos 1,8 millones de dólares estadounidenses) en el aeropuerto.

El 17 de abril de 2023 el contenedor llegó al aeropuerto en un vuelo de Air Canada procedente de Zúrich y fue trasladado a una instalación de almacenamiento de carga segura, según informó la policía, de donde un hombre se la llevó presentando a las autoridades un documento con otra fecha.

Los lingotes de oro estaban destinados a un banco con sede en Toronto, y el dinero se dirigía a una casa de cambio de divisas en Vancouver, según la demanda presentada por Brink’s, la empresa de seguridad contratada para transportar la mercancía de Suiza a Canadá.

El detenido es una de las 10 personas que la Policía Regional de Peel, la que patrulla el aeropuerto Pearson de Toronto, ha identificado en relación con el robo. Todos ellos tienen órdenes de arresto o han sido acusados, y el grupo incluye a un empleado de Air Canada y a un canadiense arrestado en Estados Unidos por tráfico ilegal de armas de fuego.

La policía sigue buscando aún a dos personas en relación con este robo, a las que instó a entregarse. El jefe de policía de Peel, Nishan Duraiappah, declaró en un comunicado: «Que quede claro: no importa dónde intenten huir o esconderse, los encontraremos». EFE

