Un diputado socialdemócrata se suicida en el Parlamento de Finlandia, según medios locales

Helsinki, 19 ago (EFE).- El Eduskunta (Parlamento finlandés) confirmó este martes la muerte del diputado socialdemócrata Eemeli Peltonen en la sede parlamentaria de Helsinki, un incidente que varios medios locales atribuyen a un suicidio, aunque todavía no hay confirmación oficial sobre la causa de su muerte.

Peltonen, de 30 años, había obtenido su primer acta de diputado por el Partido Socialdemócrata (SDP) en las pasadas elecciones celebradas en 2023 y se encontraba de baja por enfermedad desde hacía varias semanas.

El suceso se produjo hacia las 11.00 hora local (8.00 GMT) y poco después acudieron al edificio del Eduskunta un ambulancia, un coche de protección civil y varias patrullas policiales.

La Policía confirmó el fallecimiento de una persona y está investigando las causas de la muerte, aunque por el momento no sospecha que se trate de un delito.

El incidente conmocionó a la clase política finlandesa y causó un aluvión de mensajes de pésame y solidaridad con los familiares y amigos del fallecido.

«Era un miembro muy querido de nuestra comunidad y lo extrañaremos profundamente. Una vida joven que ha terminado demasiado pronto. Compartimos el dolor de sus seres queridos y les deseamos fuerzas en este momento de duelo», afirmo en un comunicado la portavoz parlamentaria socialdemócrata, Tytti Tuppurainen.

«Estoy conmocionado. Los miembros del partido conservador lo conocemos desde hace mucho tiempo y hemos trabajado con él. De alguna manera, el mundo se ha detenido, es muy difícil de entender», dijo el primer ministro finlandés, Petteri Orpo, a la televisión nacional YLE.

«En nombre del Eduskunta, expreso mis condolencias a la familia y amigos del diputado Peltonen. El señor Peltonen era un colega muy querido y respetado en todos los partidos», escribió en la red social X el presidente del Parlamento, el ultraderechista Jussi Halla-aho.

El Parlamento finlandés se encuentra en receso por las vacaciones estivales y tiene previsto retomar su actividad el próximo 2 de septiembre. EFE

