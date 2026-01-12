Un dron israelí abre fuego contra un grupo de palestinos y mata a tres de ellos en Gaza

Jerusalén/Gaza, 12 ene (EFE).- Un dron israelí lanzó este lunes una bomba sobre un grupo de palestinos en la zona de Batn al Samin, al sur de la ciudad de Jan Yunis (sur de Gaza), matando a tres de ellos, pese a que el alto el fuego sigue en vigor, informó a EFE el hospital de Nasser.

Las tres víctimas mortales han sido identificadas como: Wissam Abdullah Salem Al Amour, Mahmud Sobhi Breika y Atef Samir Al Bayouk.

Además, la agencia de noticias palestina Wafa, por su parte, también reporta que una mujer quedó herida tras este ataque israelí.

Preguntado por EFE, el Ejército de Israel dijo estar revisando este suceso, sin dar más detalles.

La llegada del alto el fuego en Gaza -el pasado mes de octubre- si bien ha reducido las cifras altas de muertes de gazatíes que se registraban diariamente antes por los bombardeos israelíes, todavía no se ha traducido en el fin total de los ataques del Ejército contra la población palestina.

De hecho, el Ministerio de Sanidad del enclave ha contabilizado al menos 442 muertos por ataques de Israel desde la llegada de la tregua, entre ellos mujeres y niños, y más de un millar de heridos.

Las tropas israelíes, aunque se retiraron a la conocida como ‘línea amarilla’ como parte de la primera acuerdo de tregua, todavía controlan más del 50 % del territorio palestino y desde sus posiciones han venido prácticamente todos los días abriendo fuego contra los palestinos.

En total, desde el inicio de la ofensiva israelí iniciada en octubre de 2023, Israel ha matado ya a 71.419 gazatíes, la mayoría mujeres y niños, además de causar 171.318 heridos, muchos con lesiones de por vida y amputaciones, según el último recuento de Sanidad. EFE

