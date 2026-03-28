Un dron israelí mata a dos palestinos que combatían a colaboracionistas de Israel

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Jerusalén, 28 mar (EFE).- Dos hermanos palestinos, Fahmy y Said Qadum, murieron este sábado en un presunto bombardeo israelí con un dron contra la medina de la ciudad de Gaza (norte) tras un enfrentamiento con uno de los grupos armados que colabora con Israel, informaron el Hospital Shifa de la capital gazatí y residentes de la zona.

Según pudo conocer EFE a través de vecinos y los servicios de emergencia, un dron cuadrocóptero israelí lanzó una granada contra los hermanos en la zona de Al Shawa de la capital gazatí.

Allí, explican estas fuentes, se estaba produciendo un enfrentamiento entre la «resistencia» (como los palestinos se refieren a Hamás o la Yihad Islámica Palestina) y miembros de uno de los grupos armados que colaboran con Israel.

Los atacantes protegidos por Israel entraron a la ciudad vieja desde el perímetro de Gaza controlado por el Ejército israelí (donde operan con su connivencia) y rodearon una vivienda civil. En torno a ella comenzaron los tiroteos, en los que los hermanos Qadum participaron.

Periodistas presentes en el Hospital Shifa a la llegada de los hermanos aseguraron a EFE que Fahmy, aún con vida pero gravemente herido y que fallecería poco después, dijo que al menos tres miembros del grupo armado apoyado por Israel murieron en el combate.

Poco antes de las 10.00 hora local (7.00 GMT), el canal palestino RNN Alerts señaló que se estaba produciendo una «operación de la resistencia» en la zona donde poco antes se había conocido la muerte de los Qadum.

Según fuentes locales, el fuego israelí se produjo durante los enfrentamientos para apoyar la retirada de los atacantes que se replegaban a la línea amarilla, la demarcación imaginaria en Gaza a la que se acantonó al Ejército de Israel al comenzar el alto el fuego y en la que operan también estos grupos armados.

Esta frontera se encuentra a unos 700 metros del punto en el que se desarrollaron los combates, pudo conocer EFE.

Consultadas por EFE, las fuerzas armadas israelíes aún no se han pronunciado sobre los hechos.

Distintos grupos armados operan a lo largo del perímetro controlado por el Ejército israelí en Gaza (más del 50 % del enclave), armados por Israel y contando con su apoyo para llevar operaciones contra Hamás y otras milicias, según reconoció el propio primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, el pasado verano.

Al este de la ciudad de Gaza opera la denominada rama de las Fuerzas Populares (el grupo que cobró fuerza con ese apoyo en la ciudad sureña de Rafah bajo el liderazgo del fallecido Yasser Abu Shabab).

En la capital gazatí, la organización está liderada por Rami Halles, desvinculado de Fatah.

Estas operaciones con el apoyo de Israel se producen ocasionalmente en Gaza. En enero, el grupo de Al Astal (basado cerca de Jan Yunis, en el sur) entró en la ciudad de forma encubierta para asesinar a un jefe de la policía del Gobierno de Hamás en el enclave.EFE

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