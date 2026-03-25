Un dron procedente del espacio aéreo ruso choca contra la chimenea de una central eléctrica en Estonia

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Un dron procedente del espacio aéreo ruso chocó contra la chimenea de una central eléctrica en Estonia, informó el miércoles el servicio de seguridad interior (ISS) del país báltico.

«Un dron golpeó la chimenea de la central eléctrica de Auvere [en Estonia]. Nadie resultó herido en el incidente», indicó el servicio en un comunicado, y agregó que «el dron entró al espacio aéreo estonio desde el espacio aéreo ruso».

Una investigación supervisada por la fiscalía general del país báltico fue confiada al ISS, una agencia dependiente del Ministerio del Interior.

La central de Auvere, operada por el grupo Enefit Power, está situada en el noreste de Estonia, cerca de la ciudad de Narva, fronteriza con Rusia.

Las autoridades estonias no precisaron si el dron era ruso o ucraniano, aunque recordaron que Ucrania lanzó varios ataques nocturnos contra Rusia, en particular contra el puerto de Ust-Luga, en el golfo de Finlandia, que bordea las costas estonias.

«Estos son los efectos de la guerra de agresión a gran escala de Rusia», declaró el director del ISS, Marco Palloson, quien expresó temor de que «ocurran incidentes de este tipo en el futuro».

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