Un dron ucraniano perdido que debía dirigirse a Rusia se estrella en Lituania

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Riga, 24 mar (EFE).- Un dron que se estrelló la víspera en un lago en Lituania era un vehículo aéreo no tripulado ucraniano que se perdió, probablemente parte de una operación contra el puerto petrolero ruso de Primorsk, cerca de San Petersburgo, declaró este martes la primera ministra de Lituania, Inga Ruginiene.

«Hoy ya podemos decir que el dron que cruzó nuestro espacio aéreo y voló hacia el distrito de Varena era un dron ucraniano y está relacionado con la operación que los ucranianos llevaban a cabo contra Rusia», afirmó en una rueda de prensa.

«Ahora podemos afirmar con certeza que se trató de un dron perdido», agregó la primera ministra lituana.

Ruginiene subrayó que el accidente del dron en Lituania, que entró en el país báltico por Bielorrusia, fue un efecto colateral de la guerra de Rusia contra Ucrania.

«Debemos afirmar claramente que esto no es un incidente local, forma parte de una realidad de seguridad más amplia, y la continua agresión de Rusia contra Ucrania ha generado riesgos adicionales para toda la región, y los incidentes de esta naturaleza son cada vez más difíciles de prever», señaló.

El ministro de Defensa, Robertas Kaunas, declaró en la rueda de prensa que el dron, que se estrelló en el sureste de Lituania, probablemente se vio afectado por contramedidas electrónicas y se desvió de su trayectoria hacia su objetivo, el puerto petrolero de Primorsk.

Kaunas evitó culpar a Ucrania por el dron, que cayó en un lago en una zona con pocos habitantes en invierno, pero fue captado por cámaras de vigilancia y reportado por algunos residentes locales que escucharon su motor y lo que describieron como una explosión.

El ministro de Defensa indicó que si viajara a Ucrania hoy abordaría el incidente del dron con su homólogo, Mijailo Fédorov, pero subrayó que «ante todo, debemos seguir aumentando la presión sobre Rusia para detener la guerra».

El dron entró en el espacio aéreo lituano poco después de las 03.00 hora local del lunes y no está claro si fue detectado por los radares lituanos.

El comandante de las Fuerzas Armadas de Lituania, Raimundas Vaikšnoras, declaró por su parte que su país ha asignado unos 500 millones de euros para modernizar sus sistemas de defensa aérea en los próximos años y que se están haciendo esfuerzos para acelerar la entrega de los sistemas ya encargados. EFE

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