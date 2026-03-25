Un estudiante apuñala a una profesora en un instituto del norte de Italia

2 minutos

Roma, 25 mar (EFE).- Un estudiante de 13 años ha apuñalado este miércoles a una profesora en un instituto de la provincia de Bérgamo (norte de Italia), y la víctima ha sido trasladada de urgencia a un hospital cercano.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 8:00 hora local (07:00 GMT) en el instituto Leonardo da Vinci de Trescore Balneario (norte), informaron los carabineros (policía militarizada italiana) en un comunicado.

El menor fue inmovilizado por otro profesor y dos auxiliares escolares tras el ataque hasta la llegada de la policía, que acudió tras recibir el aviso de una agresión en curso.

La víctima, una mujer de 57 años y docente de lengua extranjera, fue trasladada de urgencia al hospital en estado grave, según medios locales.

La policía italiana ha confirmado que se trata de un caso aislado y ha descartado que sea un ataque con fines terroristas.

Por su parte, el ministro de Educación, Giuseppe Valditara, calificó la agresión como un hecho de «gravedad escandalosa» y expresó su apoyo a la profesora, a su familia y al centro educativo.

«Este hecho demuestra que es necesario aprobar rápidamente las nuevas y estrictas normas elaboradas por el Gobierno para combatir la delincuencia juvenil y, en particular, la difusión de armas no autorizadas entre los jóvenes», precisó en un comunicado.

El titular de Educación insistió en que son medidas necesarias que deben acompañar a las que ya se han puesto en marcha en los centros educativos en materia de conducta y educación para el respeto, y a las que se sumarán «en breve» otras, como la asistencia psicológica. EFE

csv/sam/llb