Un exministro surcoreano, sentenciado a 25 años de cárcel por la fallida ley marcial

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Una corte de Corea del Sur sentenció el lunes a un exministro de Justicia a 25 años de prisión por su papel en la desastrosa declaración de ley marcial del expresidente Yoon Suk Yeol, en 2024.

Park Sung-jae fue hallado culpable de participar en una «insurrección», informó la agencia de noticias Yonhap desde la Corte del Distrito Central de Seúl.

Yoon declaró la ley marcial en diciembre de 2024 pero duró solo seis horas, porque los legisladores corrieron a la sede del Parlamento y votaron para suprimirla en una sesión de emergencia.

El expresidente fue condenado a prisión perpetua por promover una insurrección.

Park celebró una reunión de funcionarios del Ministerio de Justicia en las primeras horas de la ley marcial, y revisó la capacidad carcelaria del país en caso de que las autoridades arrestaran a opositores, dijeron los fiscales.

Como ministro de Justicia, «instruyó a cooperar con la ley marcial (…) en el supuesto de que el decreto sería efectivo», publicó Yonhap citando el veredicto.

Los fiscales pidieron una sentencia de 20 años para Park al argumentar que había convertido la ley «en una herramienta de insurrección en su abuso de poder y presentó una amenaza al imperio de la ley».

La declaración de ley marcial hundió a Corea del Sur en una crisis política sin precedentes, con protestas callejeras y el colapso de los mercados.

Varios allegados de Yoon han sido sentenciados a prisión por la medida.

El ex primer ministro Han Duck-soo cumple una pena de 15 años de cárcel y el exministro del Interior Lee Sang-min fue sentenciado a nueve años.

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